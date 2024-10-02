Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla yeni bir sistem başlattı. Bakan İbrahim Yumaklı'nın duyurduğu sistemle, laboratuvar testleri sonucunda taklit ve tağşiş yaptığı tespit edilen firmalar anlık olarak ifşa edilmeye başlandı.BURSA (İGFA) - Bakanlık, 56 farklı bozulmuş ve sağlığı tehlikeye atan ürün ile 463 taklit ve tağşiş yapılmış ürünü kamuoyuyla paylaştı.

YENİ SİSTEMLE DAHA HIZLI BİLGİLENDİRME

Bakan Yumaklı, eski sistemde duyuruların altı aşamalı bir bürokratik süreçle yönetildiğini ve bu süreçlerin uzun sürmesi nedeniyle kamuoyuna duyuruların toplu ve gecikmeli yapıldığını belirtti. Yeni sistemde ise ihlallerin anlık olarak elektronik ortamda paylaşılacağını söyledi. Bakan, "Tüketicilerimiz artık ürünlerdeki uygunsuzlukları hızlıca öğrenebilecek, bu da halk sağlığını koruma noktasında önemli bir adım olacak." dedi.

TARIM CEBİMDE UYGULAMASIYLA DENETİM ŞEFFAFLIĞI

Yeni sistemin bir diğer önemli unsuru da tüketicilerin işletmelerin denetim durumlarını öğrenebilecekleri "Tarım Cebimde" uygulaması oluyor. Bakan Yumaklı, vatandaşların gittikleri kafe ya da restoranlarda uygulama üzerinden işletmenin denetim bilgilerine ulaşabileceğini belirtti. Böylece tüketiciler, gittikleri işletmenin kaç kez denetlendiğini anlık olarak öğrenebilecek.

GIDALARDA TESPİT EDİLEN UYGUNSUZLUKLAR

Bakanlık, gıda ürünlerinde tekstil boyası kullanımı ve ilaç etken maddelerinin gıdaya katılması gibi ciddi ihlalleri tespit etti. Bu ürünler, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın resmi sitesinde yayınlanan "Gıda Kamuoyu Duyurusu" başlığı altında tüketicilerle paylaşıldı. İhlalleri içeren listeye guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.

“GIDA GÜVENLİĞİNİ TOPLUMUN HER KESİMİNİN BİLİNÇLİ KATILIMIYLA SAĞLAYABİLİRİZ”

Gıda Mühendisleri bu yeni sistemin halk sağlığı açısından büyük bir adım olduğunu belirterek şunları söylüyor: "Anlık olarak duyuruların yapılması ve denetim bilgilerinin şeffaf bir şekilde paylaşılması, tüketici güvenini artıracaktır. Ancak, tüketicilerin de bu sürece dahil olup bilinçli hareket etmesi gerekiyor. Özellikle 'Tarım Cebimde' uygulaması gibi araçlarla tüketiciler daha fazla sorumluluk alabilir. Gıda güvenliğini sadece denetimle değil, toplumun her kesiminin bilinçli katılımıyla sağlayabiliriz."

Mühendisler ayrıca, taklit ve tağşiş yapan firmaların ifşa edilmesinin, firmalar üzerinde caydırıcı bir etki yaratacağını ve sektörde daha yüksek standartların oluşmasına katkı sağlayacağını vurguluyorlar.

Kaynak: Duygu Doğan