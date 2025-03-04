Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde güvenli ve konforlu yollar kazandırmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya'da ilçelerde de sıcak asfalt, beton yollar ve menfez yapımıyla ulaşımı rahatlatan Büyükşehir, Geyve’de miadı dolan, yıpranan, işlevini yitiren, trafik yükünü taşımayan ve bölgenin ihtiyacını karşılamayan menfezi yeniliyor.

Geyve Küçük Sanayi Sitesi mevkiinde 6 mahalleye ulaşımı sağlayan grup yolu üzerindeki menfezde, Büyükşehir ekipleri çalışmalara hızla başladı.

15 metre uzunluk, 10 metre genişliğe sahip

15 metre uzunluğunda 10 metre genişliğinde yeni bir menfez inşa edilecek çalışmada kazı ve dolgu işlemleri devam ediyor. Kısa sürede tamamlanması beklenen proje sonrası bölgede ulaşım dahagüvenilir ve konforlu hale gelecek.