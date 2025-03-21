Kocaeli'de Gebze Toplu Taşımacılar Birliği (GETAB), Ramazan ayının manevi atmosferinde sektördeki birlik ve beraberliği güçlendirmek amacıyla 15. Geleneksel İftar Programını gerçekleştirdi.KOCAELİ (İGFA) - GETAP yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğini yaptığı organizasyona, bölgemizin ve yakın çevredeki turizm firmalarının da aralarında bulunduğu sektör temsilcileri GETAB üyeleri yoğun katılım gösterdi.

Programın açılışında konuşan GETAB Başkanı Sezai Gürses, sektördeki birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek, geleceğe dair projelerimizi paylaşmak amacıyla bir araya geldiklerini belirterek, amaçlarının sektördeki yenilikleri takip ederek hizmet kalitemizi artırmak ve sürdürülebilir çözümler geliştirmek olduğunu kaydetti.

Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, sektörün ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlamak için daha çok işbirliği yapma çağrısında bulunarak, "Sektörümüzdeki gelişmeleri takip ediyor ve tüm paydaşlarla birlikte bu gelişmeleri en iyi şekilde halkımıza sunmayı hedefliyoruz. Böyle anlamlı bir organizasyona katılmak bizler için büyük bir mutluluk." dedi. Protokol konuşmaları sonrasında iftar yemeğine sponsor olan firma temsilcileri de birer konuşma yaptı.

Gece sonunda, tüm davetlilerin katılımıyla yapılan çekilişte 12 adet akü, 12 takım lastik ve 5 adet hafif ticari bakım paketi hediye edildi. Sponsor olan firma yetkililerine teşekkür plaketleri takdim edildi. Subaşılar Otomotiv’den İsmail Subaşı’nın plaketini GETAB Kurucu Eski Başkanı Erol Akalın verirken, İlkemtürk Sigorta’dan Türker Durak’a plaketini GETAB Onursal Başkanı Ziyaettin Yüzbaşıoğulları, Pilavcı Otomotiv’den Hasan Pilavcı’ya plaketini ise GETAP Başkanı Sezai Gürses takdim etti.