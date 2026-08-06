Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin kentin dört bir yanındaki projeleri hız kesmeden yükselmeye devam ediyor. Bu kapsamda Genel Sekreter Dr. Hayri Baraçlı, Gölcük'te yapımı devam eden yatırımları yerinde inceleyerek çalışmaların son durumunu değerlendirdi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, Gölcük ilçesine kazandırılan projeleri yerinde inceleyerek çalışmaların son durumunu değerlendirdi. Yapımı süren Gölcük Spor Kompleksi ile Değirmendere ve Ulaşlı sahillerindeki düzenlemeleri inceleyen Baraçlı, Büyükşehir Belediyesi'nin kente değer katan yatırımlarını sahada yakından takip etmeyi sürdürdüklerini ifade etti.

Baraçlı'ya incelemeleri sırasında Genel Sekreter Yardımcısı Numan Balaban, Fen İşleri Dairesi Başkanı Dağhan Çelebi ve ilgili dairelerin şube müdürleri eşlik etti.

GÖLCÜK SPOR KOMPLEKSİ YÜKSELİYOR

Gölcük programına spor kompleksi ile başlayan Baraçlı, projede gelinen son noktayı yerinde gördü. Modern donatılarıyla dikkat çeken proje kapsamında 68x105 metre ölçülerinde FIFA standartlarında doğal çim saha, 45x90 metre ölçülerinde sentetik çim saha, doğal çimli güreş antrenman merkezi ve sentetik çim kaleci çalışma alanı inşa ediliyor. Ayrıca 2 bin 795 metrekare büyüklüğünde spor salonu da kompleks içerisinde yer alacak. Sahanın yanında 715 kişilik tribün inşa edilirken, vatandaşların ulaşım konforu için 103 araç kapasiteli otopark da projeye dahil edildi.

Spor Kompleksi incelemesinin ardından Değirmendere sahiline geçen Baraçlı, burada devam eden düzenleme çalışmalarını yerinde takip etti. İncelemeleri sırasında vatandaşlarla bir araya gelen Baraçlı, bölge sakinlerinin taleplerini dinledi. Büyükşehir Belediyesi'nin sahilleri modern ve kullanışlı hale getirme çalışmaları kapsamında Değirmendere sahiline yeni bir görünüm kazandırılıyor. Proje çerçevesinde, olumsuz hava koşullarına karşı koruma sağlayacak dalgakıran imalatı ile birlikte 4 metre genişliğinde yeni bir yürüyüş yolu inşa ediliyor.