Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, yayımladığı video mesajla gençlere seslendi.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Milli şuur, ahlak ve bilgiyle donanmış bir gençlik vurgusu yapan Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, “Eğer ben de bu milletin evladıyım diyorsan, Ülkü Ocakları senin yuvandır” diyerek gençleri Ülkü Ocakları çatısı altına davet etti.

Genel Başkan Yıldırım, Ülkü Ocakları’nın sadece bir gençlik kuruluşu olmadığını vurgulayarak, “Burası Türk milletinin yüzyıllardır süren varoluş mücadelesini genç nesillerle geleceğe taşıyan bir mekteptir. Ülkü Ocakları, dünyanın en büyük gençlik teşkilatıdır” ifadelerini kullandı.

Ülkü Ocakları’nın tarihsel birikimi, teşkilat yapısı ve gençlere kazandırdığı değerlerin altını çizen Genel Başkan Yıldırım, “Bu milletin çimentosu olan Ülkü Ocakları, önce ahlak, sonra bilgiyle gençliğe yalnızca kitap değil, karakter kazandırır. Vatanını, tarihini, dinini bilen; irade sahibi, dik duran bireyler burada yetişir” dedi.

“BİR MİLLETİN ARADIĞI UMUT BURADA YAŞAR”

Her düşüncenin Türklüğün hizmetine sunulduğu bir anlayışla hareket ettiklerini ifade eden Yıldırım, Ülkü Ocakları’nın “milletin istikbali için şehitlerin emanetini omuzlayan gençlerin ocağı” olduğunu söyledi. Ocaklarda sabah duaları ve akşam bilgiyle şekillenen bir eğitim anlayışı benimsediklerini belirten Yıldırım, kütüphaneler, seminerler ve ilmi sohbetlerle gençlere hem fikri hem ahlaki donanım kazandırıldığını vurguladı.

Gençlerin aradığı aidiyet duygusunu Ülkü Ocakları’nda bulduğunu söyleyen Yıldırım, “Eğer ben de bu milletin evladıyım diyorsan, eğer ben de öyküm için varım diyorsan, Ülkü Ocakları senin yuvandır.” dedi.