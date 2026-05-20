Mersin Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlediği voleybol, basketbol ve futbol turnuvalarıyla gençleri sporun birleştirici gücü etrafında buluşturdu.

MERSİN (İGFA) - Gençlerin ve her zaman genç kalacakların bayramı olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında bir dizi etkinlik yapan Mersin Büyükşehir Belediyesi, gençleri spor ve sanatın her branşı ile buluşturmaya devam ediyor.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden giden gençler ile hafta boyu bir dizi spor etkinliği düzenleyen Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü; voleybol, basketbol ve futbol turnuvaları ile gençlerin bayramını taçlandırdı.

'Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim' diyen Atatürk'ün izinde binlerce çocuğu sporlar buluşturan ve Mersin'i bir spor kenti haline getiren Mersin Büyükşehir, birçok spor branşında hafta boyu yaptığı etkinliklerle bayramı dolu dolu geçirdi. Büyükşehir; voleybol, basketbol ve futbol branşlarında yapılan turnuvalar sonunda gençlere unutulmaz bir bayram daha yaşattı.

GÖKAYAZ: 'MERSİN BÜYÜKŞEHİR OLARAK SPORUN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜNÜ HER ZAMAN ÖN PLANDA TUTUYORUZ'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Bünyamin Gökayaz, '19 Mayıs; Ulu Önder Atatürk'ümüzün 107 yıl önce yaktığı bağımsızlık meşalesi ile Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini oluşturan çok güzel bir bayram. Gençlere adadığı Cumhuriyet içinde spor bayramı olarak da kutladığımız çok değerli bir gün. Biz de Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerimizi unutmadık ve birçok etkinlik düzenledik' dedi. Hafta boyu yaptıkları pek çok faaliyetten bahseden Gökayaz, 'Sporun birleştirici gücünü her zaman Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak ön planda tutmaya çalışıyoruz. Birçok farklı etkinlikler düzenliyoruz. Tüm gençlerin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum' sözlerine yer verdi.