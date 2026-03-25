Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi' ile genç çiftlere faizsiz kredi ve çeşitli sektörlerde indirim desteği sağlıyor.

ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evlilik hazırlığı yapan gençlere yönelik başlattığı 'Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi' ile desteklerini sürdürüyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, proje kapsamında genç çiftlere faizsiz kredi imkânı sunulduğu ve farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmalarla yapılan anlaşmalar sayesinde indirim fırsatları sağlandığı belirtildi.

Projenin, aile kurma yolunda ilk adımı atan gençlerin ekonomik yükünü hafifletmeyi amaçladığı ifade edilirken, desteklerin evlilik sürecini daha kolay ve erişilebilir hale getirmeyi hedeflediği vurgulandı.

Başvuruların çevrim içi olarak alındığı projeye katılmak isteyen gençlerin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ilgili internet adresi üzerinden başvuru yapabileceği bildirildi.