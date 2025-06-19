Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 8. Liselerarası Tiyatro Festivali’ne katılan öğrencilere yönelik iki günlük kültürel ve doğa temalı gezi programı düzenledi.SAKARYA (İGFA) - Festival kapsamında sahneye çıkan Sakarya Anadolu Lisesi ve Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, kentin tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetme imkânı buldu. Gençler, düzenlenen gezi ile hem sosyal bir deneyim yaşadı hem de şehrin kültürel mirasıyla tanıştı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 8. Liselerarası Tiyatro Festivali’ne katılan öğrenciler için iki günlük kültür ve doğa gezisi düzenledi.

TARİH VE DOĞA GEZİSİ

Bu kapsamda Sakarya Anadolu Lisesi ve Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri hem tarihi hem de doğal güzelliklerle dolu rotalarda keyifli anlar yaşadı. İki günlük gezi boyunca gençler, şehrin hem geçmişine hem de doğal zenginliklerine yakından tanıklık etti.

TARİHLE BAŞLAYAN YOLCULUK

Gezi programının ilk gününde öğrenciler, Osmanlı’dan günümüze ulaşan önemli yapılardan biri olan 2. Bayezid Köprüsü’nü ziyaret ederek tarihi atmosferi soludular. Ardından Pamukova Esentepe Parkı’nda doğayla iç içe bir mola veren gençler, günün sonunda Sakarya’nın huzurlu ve otantik ilçesi Taraklı’da keyifli bir zaman geçirdi.

DOĞANIN KALBİNE YOLCULUK

Gezi programının ikinci gününde öğrenciler, Türkiye’nin en büyük longoz ormanlarından biri olan Acarlar Longozu’nu gezerek eşsiz doğa manzaralarıyla buluştu. Gençler, son olarak Karasu Yenimahalle’de Karadeniz kıyısında deniz havası eşliğinde günü tamamladı.