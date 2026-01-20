IF Wedding Fashion İzmir kapsamında düzenlenen 16. Gelinlik Tasarım Yarışması'nda, 'Denge' temasıyla finale kalan 15 genç tasarımcı podyuma çıktı. Yarışmanın birincisi Nihan Selin Paksoy oldu.

İZMİR (İGFA) - Uluslararası moda dünyasının önemli buluşmalarından IF Wedding Fashion İzmir - 19. Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı kapsamında bu yıl 16'ncısı düzenlenen Gelinlik Tasarım Yarışması, final defilesi ve ödül töreniyle tamamlandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ organizasyonu ve Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) ortaklığında gerçekleştirilen yarışmaya, 103 tasarımcı 206 tasarımla başvurdu. Jüri değerlendirmesi sonucunda finale kalan 15 tasarımcı, Fuar İzmir B Hol Defile Alanı'nda koleksiyonlarını sergiledi. 'Denge' temasıyla hazırlanan tasarımlar, gelenek ile moderni ve estetik ile işlevselliği aynı çizgide buluşturdu.

Yarışmanın birincilik ödülünü, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda Giyim Tasarımı Bölümü mezunu Nihan Selin Paksoy kazandı. Paksoy, 100 bin TL para ödülünün yanı sıra IF Wedding Fashion İzmir 2027'de performans defilesi yapma hakkı elde etti. İkincilik ödülü ve 75 bin TL, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencisi Sevgi Aleyna Buzkıran'a, üçüncülük ödülü ve 50 bin TL ise aynı üniversiteden mezun Seher Yılmaz'a verildi.

Ödül töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, yarışmanın genç tasarımcılar için önemli bir başlangıç noktası olduğunu vurgulayarak, İzmir'in üretimin, tasarımın ve yaratıcılığın kenti olmaya devam ettiğini söyledi. EGSD Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Akçakaya ise Gelinlik Tasarım Yarışması'nın 16 yıllık geçmişiyle sektöre birçok yetenek kazandırdığını belirterek, genç tasarımcıların ulusal ve uluslararası alanda güçlenmesine katkı sunduğunu ifade etti.

Final gecesi; sektör temsilcileri, akademisyenler ve moda dünyasından birçok ismin katılımıyla gerçekleşirken, yarışma mentör tasarımcılar ve alanında uzman jürinin değerlendirmeleriyle tamamlandı. Gelinlik Tasarım Yarışması, genç yetenekleri destekleyen yapısıyla bu yıl da IF Wedding Fashion İzmir'in en dikkat çeken etkinliklerinden biri oldu.