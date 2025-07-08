AKUT Spor Kulübü'nün genç ve yetenekli sporcusu Derin Deniz Sorguç, İtalya'nın Gizzeria kentinde düzenlenen Formula Kite Gençler Avrupa Şampiyonası'nda U19 kategorisinde Avrupa Şampiyonu olduİSTANBUL (İGFA) - Türkiye Yelken Federasyonu ve World Sailing (Uluslararası Yelken Federasyonu) takvimi kapsamında gerçekleşen şampiyonada dünyanın dört bir yanından gelen en iyi genç Formula Kite sporcuları mücadele etti. Sert rüzgârlar ve zorlu etaplarda üstün performans gösteren Derin Deniz Sorguç, bireysel becerisi ve disiplinli çalışmasıyla rakiplerini geride bırakarak Türkiye'ye altın madalya kazandırdı.

AKUT Spor Kulübü Başkanı Saydun Gökşin, Derin Deniz Sorguç'un başarısına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Derin Deniz'in bu tarihi başarısı, yalnızca kulübümüz için değil, Türk yelken sporu için de büyük bir gurur kaynağıdır. Sporcumuzu, onu destekleyen antrenör ekibimizi ve ailesini yürekten kutluyorum. Bu başarı; disiplinli çalışma, doğru yönlendirme ve güçlü bir kulüp vizyonunun ürünüdür.”

GENÇLERE İLHAM, ÜLKEYE GURUR

Derin Deniz Sorguç'un Avrupa Şampiyonluğu, AKUT Spor Kulübü'nün genç sporculara yatırım yapan vizyonunu ve olimpik hedeflere yönelik çalışmalarını bir kez daha gözler önüne serdi. Aynı zamanda Türkiye'nin Formula Kite branşında Avrupa'daki güçlü konumunu da perçinledi.

Yelken Branşı Sorumlusu Serkan Sorguç ise yaptığı değerlendirmede, “Derin'in uzun süreli ve disiplinli çalışmasının sonucunda bu başarıya ulaştığını gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. 2024 Olimpiyatlarına kota alan Derin'in başarı grafiği istikrarlı bir şekilde yükseliyor. 2028 Olimpiyatları için yaptığımız planlı hazırlıkların meyvesini almaya başladık. Bu şampiyonluk, bizi daha da motive etti" ifadelerini kullandı.