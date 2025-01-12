Genç Parti’de Burçin Şahindur’un genel başkanlık koltuğuna seçildiği olağanüstü kurultayda genel sekreter olarak görev alan iş insanı Uğur Toptaş, partiden istifa ettiğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - Yayınladığı videolu bir açıklamayla Genç Parti'den istifa kararını ilan eden Genel Sekreter Uğur Toptaş, yeni bir arayışa ve mücadeleye ihtiyaç olduğunu savundu.

İstifa açıklamasında “Türkiye'nin siyasal, ekonomik ve sosyal krizlerle çalkalandığı bir süreçte, tarihi bir dönemece doğru hızla ilerlediklerini belirterek, "Her zamankinden uyanık, hiç olmadığımız kadar kararlı ve dirayetli olmamız gereken bir süreçten geçiyoruz. Bugün, Atatürk'ün bizlere emanet ettiği tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'ni koruma, kollama ve muasır medeniyet seviyesine çıkarma iradesiyle her birimiz daha fazla inisiyatif almak, elimizi taşın altına koymak zorundayız” dedi.

“Siyaset üstü bir mesele olarak gördüğüm bu mücadelede aynı inanç ve kararlılıkla ama yeni bir istikamet çizmek amacıyla Genel Sekreterlik görevini üstlendiğim Genç Parti'den ayrılıyorum” diyen Toptaş, partiden ayrılmasını “Çünkü bu rozetle yaklaşan tehdit ve tehlikelerin bertaraf edilmesinde yeterli etkiyi üretemeyeceğimizi görüyorum” ifadeleriyle gerekçelendirdi.

Toptaş, söz konusu istifanın bir vazgeçiş olmadığını, tam tersine daha güçlü bir başlangıç olduğunu belirterek, "Mücadelemiz şimdi başlıyor” mesajı verdi.