Genç oyuncu Büşra Sarı, “Baldız” filminde usta sanatçı Oya Başar’ın gençliğini canlandırarak ilk sinema deneyimiyle büyük beğeni topladı.İSTANBUL (İGFA) - Genç ve yetenekli oyuncu Büşra Sarı, Hamdi Alkan’ın yönettiği “Baldız” filminde usta oyuncu Oya Başar’ın gençliğini canlandırarak sinema dünyasına güçlü bir giriş yaptı.

İlk sinema projesinde sergilediği performansla hem yapım ekibinden hem de izleyicilerden övgü alan Sarı, duygularını şöyle paylaştı:

“Bu film benim ilk sinema deneyimimdi. Hem çok heyecanlı, hem de bir o kadar öğretici bir süreç yaşadım. Set ortamı enerjik, profesyonel ve aynı zamanda çok eğlenceliydi. Böyle bir atmosferde çalışmak, özellikle de Hamdi Alkan gibi deneyimli bir yönetmenle çalışmak bana büyük bir özgüven kazandırdı".

Usta oyuncu Oya Başar’ın gençliğini oynamanın büyük bir sorumluluk olduğunu vurgulayan genç yetenek Büşra Sarı, role hazırlanırken Başar’ın videolarını izleyip jest ve mimiklerini analiz ettiğini belirtti.

“Onu içselleştirmeye çalıştım, bu süreç oyunculuğuma çok şey kattı" diyen Sarı, Sadri Alışık Kültür Merkezi ve Kuzgun Akademi’de aldığı oyunculuk ve aksiyon eğitimlerinin yanı sıra, oyuncu ve eğitmenler Serap Matyaş ve Sevilay Bal ile birebir özel dersler alarak sahneye ve kameraya yönelik becerilerini derinleştirdi.