Roman müziğin sevilen seslerinden Balık Ayhan (Ayhan Küçükboyacı) hayatını kaybetti.İSTANBUL (İGFA) - Balık Ayhan olarak tanınan Ayhan Küçükboyacı'nın sabah saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi

Yaklaşık bir ay önce yaşadığı nefes darlığı ile hastaneye kaldırılan ünlü isim, İstanbul'da da Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi görmekteydi.

BALIK AYHAN KİMDİR?

Müziğe olan ilgisi çocuk yaşlarda, teneke kutulardan yaptığı darbukalarla başlamış ve 6 yaşında ilk gerçek darbukasını edinen Balık Ayhan, küçük yaşlarda mahalle düğünlerinde vurmalı çalgılar çalmaya başlamış, özel hocalardan ders alarak, 16 yaşında Galata Kulesi’nde profesyonel müzik kariyerine adım atmıştır.

1992 yılında çıkardığı "Yaşayan Ruhlar" albümüyle müzik dünyasında tanınmaya başlanan Balık Ayhan, ardından İstanbul İmparatorları ve Bab’ı İstanbul gibi albümlerle kariyerini sürdürmüştür. “Bizim Mahalle” ve “Kara Çalı Gibi” gibi parçalarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan ünlü isim, Roman müziğine getirdiği modern yorumlar ve sahne enerjisiyle dikkat çekmiştir.

Bu arada "Dansöz", "Ispanaktan Nağmeler", "Kehribar", "Baba Bi Buçuk" gibi sinema filmlerinde ve "Delikanlı" dizisinde de oyunculuk yapmıştır.