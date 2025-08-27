Cumhuriyetin 103. yılına ve 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel olarak hazırlanan Türkiye’nin ilk gerçekçi animasyon sinema filmi “Büyük Zafer”, zaferin kazanıldığı topraklar olan Kütahya’da görkemli bir gala gecesiyle izleyicilerin karşısına çıktı.KÜTAHYA (İGFA) - Genç nesillere tarihi yaşatacak film “Büyük Zafer” için Kütahya’da görkemli bir gala yapıldı.

Sera AVM Cinetech Sinemaları’nda gerçekleşen geceye; Kütahya Valisi Musa Işın, AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, Kütahya Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş, Müstafi Tümamiral Prof. Dr. Cihat Yaycı, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Dumlupınar Kaymakamı Alperen Tetik, Kütahya İl Emniyet Müdürü Osman Elbir, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Haşim Ertekin, Kütahya Baro Başkanı Av. Edip İlkay Sunay, Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal, TCK by Kıraç Genel Müdürü Serkan Malçok ve firma yetkilileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Gala öncesinde, saat 19.22’de düzenlenen resepsiyon, Büyük Taarruz’un başladığı 26 Ağustos 1922 saatine atıfta bulunarak tarihi bir anlam taşıdı.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kütahya Valiliği’nin destekleri, Ziraat Bankası ve TCK by Kıraç Galvaniz’in sponsorluğunda hayata geçirilen film; yönetmen İbrahim Soyer, senarist ve animatör İbrahim Kiraz ve yapımcı Bülent Cebeci imzası taşıyor. Türk halk müziğinin yaşayan efsanesi Musa Eroğlu, bozkırların sesi ve dombra ustası Arslanbek Sultanbekov ile filmin görkemli anlatımına senfonik dokunuşlarla katkı sağlayan Musa Göçmen Senfoni Orkestrası da bu özel projeye değer katan isimler arasında yer aldı.

Galada konuşan Kütahya Valisi Musa Işın, filmin taşıdığı milli değerlerin önemine dikkat çekerek, “Savaşın gerçekleşmiş olduğu ilde ilk kez böyle bir eserin ortaya çıkması bizim bir kıvançtır” dedi.