Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan, Kamil Ocak Millet Bahçesi içinde yapımı süren geçmişten günümüze mozaiklerle bir hikaye anlatacak yeni bahçelerin son durumu ile ilgili Başkan Fatma Şahin incelemelerde bulundu.

GAZİANTEP (İGFA) - Şehrin merkezinde yıkılan Kamil Ocak Stadyumu’nun yerine yapılan yeni millet bahçesi vatandaşların yoğun ilgisini görüyor. İçinde bulunan yapılarıyla Gaziantep’in kültürü, üretkenliği ve tasarımını yansıtan Millet Bahçesi içinde tarihten günümüze kısa bir yolculuğa çıkaracak “Dün ve Bugün Bahçeleri” nde son durum hakkında bilgi alan Başkan Şahin, çalışmaları inceledi. İncelemelerin devamında vatandaşlarla bir araya geldi.

BAHÇELER, ZEUGMA’DAN İLHAM ALDI

Millet Bahçesi’nin zemin katında planlanan bahçelerin tasarım aşamasında Zeugma Antik Kenti’nden çıkarılan mozaikler referans alındı. Dün Bahçesi tasarımında çarkıfelek ile çeşitli desenler işlenirken ortada ise süs havuzu bulunacak.

Bugün Bahçesi’nde ise modern mozaikler yer alacak. Fırat’ın kendine has flora faunası aktarılacak. Şaput balığı, kelaynak kuşu, Fırat kaplumbağası gibi bölgenin türleri mozaiklerle anlatılacak.