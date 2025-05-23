Genç MÜSİAD Bursa’nın, Türkiye’de öğrenim gören uluslararası üniversite öğrencilerine yönelik düzenlediği “Genç Ticaret Elçileri” projesinin final programı, MÜSİAD Bursa Şubesi’nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Finale kalan dört yabancı öğrenci, geliştirdikleri yenilikçi iş fikirlerini ve pazarlama stratejilerini jüri ve katılımcılara etkileyici sunumlarla aktardı.BURSA (İGFA) - Genç MÜSİAD Bursa'nın "Genç Ticaret Elçileri" projesinin finali yoğun katılımla gerçekleşti. Projelerin yüksek kalitesi ve öğrencilerin başarılı sunumları jüri için derece belirlemeyi zorlaştırdı.

Çadlı Oumar Abdrahman birinciliğe, Moldovalı Diana Secherli ikinciliğe, Afganistanlı İrfanullah İrfan üçüncülüğe değer görüldü. Özbekistanlı Hamza Saitov ise dördüncü olarak önemli bir başarı elde etti.

Etkinlikte konuşan MÜSİAD Bursa Şube Başkanı Alparslan Şenocak, gençlerin enerjisi ve uluslararası bakış açısından duyduğu memnuniyeti dile getirerek “‘Genç Ticaret Elçileri’ projesi, adeta bir tohum gibi toprağa düştü ve katılımcıların gayretleriyle büyüdüğünü söyledi.

Projenin farklılıkları zenginlik olarak gören, gönül coğrafyalarını birleştiren bir köprü işlevi üstlendiğini ifade eden Şenocak, "Sizler bu çatı altında dış ticaretin inceliklerini öğrenirken, ticaretin aslında ortak bir dil olduğunu da deneyimlediniz. Bu dil doğru kullanıldığında anlayış, dostluk ve refah sınır tanımaz. Bizim için ticarette başarının temelinde ise her zaman ahlak ve dürüstlük yatar. Sorumlu ve adil ticaret anlayışını benimseyen genç ticaret elçilerimizin, yarının iş insanları olarak bu değerleri koruyacağına inanıyorum” dedi.

“GAYEMİZ SİZLERİ BİRER GÖNÜL VE TİCARET ELÇİSİ OLARAK YETİŞTİRMEK”

Genç MÜSİAD Bursa Şube Başkanı Süleyman Mesih Çil ise ev sahibi olarak yaptığı konuşmada projenin önemine dikkat çekerken, Bursa’nın Genç MÜSİAD için stratejik önemine dikkat çeken Genç MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Berk Limboz ise, Bursa'nın sanayisi, ticareti ve dinamik genç nüfusuyla Genç MÜSİAD’ın en önemli merkezlerinden biri olduğunu kaydetti. "Bu proje, gençlerimizin potansiyelini ortaya çıkarmak ve onları geleceğe hazırlamak açısından örnek teşkil ediyor" diyen Limboz, "Buradaki deneyimlerin hem öğrencilerimizin kariyerine hem de Türkiye’nin dış ticaretine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Emeği geçen tüm ekibi tebrik ediyorum.” dedi. .

Genç MÜSİAD Bursa Başkan Yardımcısı Abdullah Taşdemir ise projeye ilişkin değerlendirmesinde aylardır titizlikle yürütülen 'Genç Ticaret Elçileri' projesinin finalinde öğrencilerin gösterdiği performansın herkesi gururlandırdığını belirterek, Genç MÜSİAD Bursa olarak vizyoner projelerle gençlere yatırım yapmayı süreceklerini kaydetti.

Daha sonra dereceye giren öğrencilere ödüllerin takdim edilerek, toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.