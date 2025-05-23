Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye’ye duyulan yatırımcı güveniyle 2 milyar dolarlık tahvil ihracı ve Eximbank’ın 1 milyar dolarlık rekor sendikasyon kredisi sağlandığını duyurdu. Tahvile 2,5 kat talep geldi, kredi kadın girişimci ve yeşil ihracatçı KOBİ’lere destek olacak.ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel piyasalardaki belirsizliklere rağmen Türkiye’nin dış finansmana erişiminin güçlü şekilde devam ettiğini açıkladı.
Bakanlık finansman programı kapsamında 2 milyar dolarlık tahvil ihracı gerçekleştirirken, ihraca, 2,5 katı aşan talep geldi.
EXİMBANK’TAN TARİHİ KREDİ
Bu arada Eximbank, tarihindeki en yüksek sendikasyon kredisini alarak 1 milyar dolarlık yeni kaynak sağladı. Kaynağın özellikle düşük gelirli bölgelerdeki kadın girişimci KOBİ’ler ile yeşil ihracatçı KOBİ’lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak için kullanılacağı bildirildi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ülkemize duyulan yatırımcı güveni, finansman programımızın başarısını gösteriyor. KOBİ’lerin desteklenmesiyle ekonomik büyümeyi sürdürülebilir kılacağız” ifadelerini kullandı.