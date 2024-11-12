Genç keman sanatçısı Cansu Özyürek, ödüllü doğa belgeseli RHINO MAN’de doğaçlama melodileriyle yer aldı.İSTANBUL (İGFA) - Uluslararası ödüllü belgesel RHINO MAN’de besteci Simon Wilson’ın eşliğinde kemanla improvize (doğaçlama) kayıt yapma fırsatı bulan 32 yaşındaki müzisyen Cansu Özyürek, Türkiye’yi uluslararası sanat arenasında temsil etti.

Dünya prömiyerini The Royal Foundation iş birliğiyle Londra’da yapan belgeselin United for Wildlife özel gösterimine Prens William ve Edinburgh Düşesi Sophie gibi seçkin katılımcıların yanı sıra, yasa dışı yaban hayatı ticaretiyle mücadele eden finans, ulaştırma, kolluk kuvvetleri ve STK'lardan oluşan 150 yetkili katılım gösterdi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Berklee’de film müziği besteciliği öğrencilerinin projelerinde stüdyo kayıtları yaparak önemli deneyimler kazandığını söyleyen genç keman sanatçısı Cansu Özyürek, “Uluslararası ödüllü bir belgeselde yer aldığım için çok mutluyum. Binlerce kilometre uzaklıkta ülkemi temsil etmekten gurur duyuyorum. Sahnede orkestrayla çalmak ile stüdyoda kayıt yapmak arasında çok ciddi bir fark var. İki performans dalı benim için ayrı anlamlar ifade ediyor. Stüdyoda eserin her detayını özenle kaydetmenin sunduğu yoğun odaklanma eşsiz bir yaratıcılık alanı sunuyor. Bu odaklanma ve yaratıcılığı sahnede bulmak mümkün olmuyor. İzleyiciye anında ulaşan bir performanstan çok, stüdyoda derinlemesine işlenen bir eserin kalıcı etkisini daha anlamlı buluyorum” ifadelerini kullandı.