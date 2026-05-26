ABD'nin Missouri eyaletinde restoran işleten Türk vatandaşı Berk Balgıç, yasa dışı göçmenleri çalıştırdığı ve sahte belge temin ettiği suçlamalarını kabul etti. Mahkeme sürecinin ardından sınır dışı edilmesinin beklendiği bildirildi.

ABD (İGFA) - ABDPost'un haberine göre, ABD'de yaşayan Türk vatandaşı Berk Balgıç, yasa dışı göçmenleri ülkede kalmaya teşvik etmek ve çalıştırmak suçlamasını kabul etti.

26 yaşındaki Balgıç'ın, Missouri eyaletinin Branson kentinde faaliyet gösteren Flaming Margaritas - Mexican Kitchen ile Flaming Margaritas - American Kitchen isimli restoranların sahibi olduğu belirtildi.

Federal mahkeme kayıtlarına göre Balgıç'ın, ABD'de yasa dışı şekilde bulunan veya vize koşullarını ihlal eden kişileri bilerek işe aldığı öne sürüldü. Savcılık açıklamasında ayrıca çalışanlara, göçmenlik yasalarına uygun görünmeleri amacıyla sahte belgeler sağlandığı iddia edildi. Mahkeme sürecinin devam ettiği belirtilirken, suçlamaları kabul eden Balgıç hakkında sınır dışı kararı verilmesinin beklendiği ifade edildi.