ABD'de yaşayan Türklerin düğün ve özel organizasyonlarının aranan isimlerinden 'Soso ve Saver Kardeşler', geleneksel davul-zurna kültürünü modern sahne şovlarıyla birleştirerek gurbetçilere memleket atmosferi yaşatıyor.

Özlem Özgüt Yörekli - ABDPost / ABD (İGFA) - New York Temsilcisi Özlem Özgüt Yörekli, Connecticut eyaletinde düzenlenen geleneksel bir Türk düğününde, Amerika'daki Türk cemiyetlerinin sevilen davul-zurna ekibi 'Soso ve Saver Kardeşler' ile bir araya geldi. 2015 yılından bu yana profesyonel olarak ABD'de hizmet veren ekip, aile sıcaklığını profesyonel organizasyon anlayışıyla birleştirerek düğünlerden nişanlara, kına gecelerinden sünnet törenlerine kadar birçok etkinlikte sahne alıyor.

Grubun kurucularından Hüseyin Yılmaz, organizasyonların sabah saatlerinde damat evinde başladığını belirterek, geleneksel ritüelleri eksiksiz yaşattıklarını söyledi. Davul ve zurna eşliğinde başlayan eğlencenin gece boyunca sürdüğünü ifade eden Yılmaz, Türk kültürünü Amerika'da yaşatmanın kendileri için büyük bir sorumluluk olduğunu dile getirdi.

Geleneksel ezgileri modern sahne anlayışıyla harmanlayan ekip, son dönemde geliştirdikleri LED ışıklı davul şovlarıyla da dikkat çekiyor. Saver Yılmaz, hazırladıkları yeni konseptte gelin ve damadı LED ışıklı davullarla karşıladıklarını belirterek, görsel ve işitsel açıdan unutulmaz bir atmosfer oluşturduklarını söyledi.

Sadece sahne performanslarıyla değil, akademik yönüyle de öne çıkan Hüseyin Yılmaz'ın, Türkiye'de TRT projeleri ve çok sayıda televizyon programında yer aldığı, ayrıca Mey, Duduk, Ney, Balaban ve Zurna gibi nefesli sazlar üzerine eğitmenlik yaptığı öğrenildi.

ABD'nin birçok eyaletinde hizmet verdiklerini belirten kardeşler, hedeflerinin Türk kültürünü Amerika'nın 50 eyaletinde yaşatmak olduğunu ifade etti. Gurbetçilerin kültürlerine olan bağlılığının kendilerine güç verdiğini söyleyen ekip, Türk geleneklerini yeni nesillere aktarmaya devam edeceklerini kaydetti.