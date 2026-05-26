Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, yurt dışında yaşayan Türk gençlerine yönelik 'Tarih, Kültür ve Medeniyet Programı' başvurularının başladığını duyurdu. Program kapsamında gençler Türkiye'nin tarihi ve kültürel şehirlerini farklı rotalar üzerinden keşfetme fırsatı bulacak.

ANKARA (İGFA) - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Yurtdışı Türkler Tarih, Kültür ve Medeniyet Programı' ile yurt dışında yaşayan Türk gençlerinin Türkiye'nin kültürel mirasını yerinde tanımaları amaçlanıyor.

Dil, kültür ve medeniyet temalı program kapsamında katılımcılar, farklı şehirleri kapsayan gezi rotalarında tarihi ve kültürel mekanları ziyaret edecek. Programın 2026 yılı takvimi kapsamında Erzurum, Ağrı, Van ve Bitlis'i kapsayan Doğu Anadolu rotası ile İstanbul, Edirne, Çanakkale ve Bursa'yı kapsayan Marmara rotası oluşturuldu.

Program; 3-9 Ağustos ve 10-16 Ağustos 2026 tarihlerinde Erzurum merkezli rotada, 17-23 Ağustos ile 24-30 Ağustos 2026 tarihlerinde ise İstanbul merkezli rotada gerçekleştirilecek. Organizasyon kadın ve erkek grupları halinde düzenlenecek.

Başvuruların çevrim içi form üzerinden alınacağı belirtilirken, programa Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, mavi kart sahipleri veya mavi kart almaya hak kazanan, yurt dışında yaşayan ve 18-29 yaş aralığındaki gençlerin başvurabileceği ifade edildi. Açıklamada, programa ilk kez katılacak adaylara öncelik verileceği kaydedildi. Kontenjanların sınırlı olduğu program kapsamında konaklama, yemek, eğitim ve organizasyon giderlerinin Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından karşılanacağı bildirildi.

Katılımcılara ayrıca program başlangıç ve bitiş noktalarında transfer desteği sağlanacağı, ulaşım giderlerinin ise belirlenen limitler dahilinde bilet ibrazıyla destekleneceği belirtildi.