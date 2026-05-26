Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Arafat Vakfesi'nde milyonlarca Müslüman için dua etti. Birlik, adalet ve merhamet vurgusu yapan Arpaguş, Gazze başta olmak üzere mazlum coğrafyalardaki zulümlerin sona ermesini diledi.

ANKARA (İGFA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, hac ibadetinin en önemli rükünlerinden biri olan Arafat Vakfesi sırasında milyonlarca Müslüman için dua etti. Arafat Meydanı'nda gerçekleştirilen vakfe duasında birlik, beraberlik, merhamet, adalet ve ümmet bilinci vurgusu öne çıktı.

Prof. Dr. Arpaguş, duasında Allah'tan günahların affedilmesini, insanlığın huzura kavuşmasını ve İslam coğrafyasındaki zulümlerin sona ermesini niyaz etti. Türkiye'nin huzuru, milletin birliği ve İslam âleminin dirliği için de dua eden Arpaguş, 'Ülkemize dirlik-düzenlik, milletimize birlik-beraberlik ihsan eyle' ifadelerini kullandı. Vakfe duasında özellikle Gazze başta olmak üzere mazlum coğrafyalarda yaşanan acılara dikkat çekilirken, savaşların, zulümlerin ve gözyaşının sona ermesi temennisinde bulunuldu. Müslümanların kardeşlik ruhuyla hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Arpaguş, ümmetin yeniden birlik içinde olması için niyazda bulundu.

Dua sırasında hacı adayları duygu dolu anlar yaşarken, milyonlarca kişi de ekran başından vakfe duasına eşlik etti.

Arefe gününün manevi ikliminde yapılan duada; sağlık, afiyet, helal rızık, nesillerin korunması ve gençlerin ahlaklı bireyler olarak yetişmesi için temenniler dile getirildi. Arpaguş, konuşmasının sonunda hac ibadetinin kabul olması temennisinde bulunarak, 'Haccımızı mebrûr, ibadetlerimizi makbul eyle' ifadeleriyle duasını tamamladı.