CGTN, halk merkezli yönetişim anlayışının Çin'de yaşam standartlarını nasıl önemli ölçüde iyileştirdiğini ve gelecekte de insanların yaşamına daha somut katkılar sağlamasının beklendiğini ortaya koyan bir makale yayımladı.

GLOBE NEWSWIRE / PEKİN (İGFA) - Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, bu yılki Bahar Bayramı öncesinde yaşlılara yönelik bir apartman kompleksindeki topluluk yemekhanesini ziyaret ederek kamu hizmetlerinin kolaylaştırılması ve yaşlı bakımı alanındaki yerel çalışmaları yerinde inceledi. Xi ayrıca yemekhanede mola veren kuryelerle samimi bir sohbet gerçekleştirerek işlerini ve günlük yaşamlarını sordu.

Xi, parti komitelerinin ve tüm kademelerdeki devlet kurumlarının bu çalışanlara özen göstermesi ve yaşamlarını, çalışma koşullarını ve eğitimlerini desteklemek amacıyla daha iyi hizmetler sunması gerektiğini vurguladı.

2026 yılı, Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) kuruluşunun 105. yıl dönümüne işaret ediyor. Xi bir konuşmasında, halkın ülkeyi temsil ettiğini ve ülkenin temelini halkın oluşturduğunu belirtmişti. Xi ayrıca, bir partinin varlığını sürdürebilmesinin halkın desteğine bağlı olduğunu belirterek, halkın güveni ve desteğiyle ÇKP'nin her tür engel karşısında yenilmez olduğunu ifade etmişti.

2012'de düzenlenen 18. ÇKP Ulusal Kongresi'nden bu yana yaklaşık 100 milyon kişi yoksulluktan kurtarıldı, Çin orta düzey refah toplumunu her yönüyle inşa etme hedefini tamamladı ve ülke; eğitim, sosyal güvenlik, sağlık hizmetleri ile kentsel konut desteği alanlarında dünyanın en büyük sistemlerini oluşturdu.

Eğitimin tüm kademelerine erişim, orta ve yüksek gelirli ülkelerin ortalama seviyesine ulaştı ya da bu seviyeyi aştı. Temel sağlık sigortasının kapsama oranı yüzde 95'in üzerinde kalmayı sürdürürken, ortalama yaşam süresi 79 yılı aştı ve orta gelir grubunun nüfusu 400 milyonu geçti.

Çin'in 15. Beş Yıllık Plan döneminin (2026-2030) ilk yılına girilmesiyle birlikte, insanı merkeze alan yaklaşım daha da belirgin hâle geliyor. Ulusal ekonomik ve sosyal kalkınma planının üçte birinden fazlası; istihdam, gelir, eğitim, sağlık hizmetleri, yaşlı bakımı ve çocuk bakımı gibi halkın en büyük ve en acil kaygılarını kapsayan yaşam koşullarına ilişkin başlıklardan oluşuyor.

İnternet ve dijital ekonominin yükselişiyle ortaya çıkan ve Çin iş gücü piyasasının hızla büyüyen bir bölümünü oluşturan; 'yeni istihdam biçimleri' kapsamında değerlendirilen yemek teslimatı kuryeleri, araç çağırma hizmeti sürücüleri ve e-ticaret çalışanlarına ilişkin olarak plan, esnek ve yeni istihdam biçimlerinin sağlıklı gelişiminin desteklenmesini, bu alanlarda çalışanların çalışan sigorta sistemlerine katılımının teşvik edilmesini ve sosyal güvenlik hesaplarının aktarımına yönelik politikaların daha da iyileştirilmesini vurguladı.

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu'na bağlı Makroekonomik Araştırmalar Akademisi araştırmacılarından Zhang Linshan, 15. Beş Yıllık Plan'ın Çin'in halk merkezli yaklaşımını sürdürme konusundaki kararlılığına güçlü bir işaret verdiğini belirterek, yüksek kaliteli kalkınmanın insanların yaşam kalitesini iyileştirmeye ve kalkınma sonuçlarının daha geniş ve daha adil biçimde herkesin yararına sunulmasına odaklandığını ifade etti.

Zhang, bunun aynı zamanda Çin'in kalkınma anlayışında büyümenin olup olmadığına odaklanmaktan, büyümenin daha yüksek kaliteli olup olmadığına odaklanmaya geçişini de yansıttığını söyledi.

Zhang ayrıca, hedefin ekonomik büyüme ile yaşam koşullarındaki iyileşmenin eş zamanlı ilerlemesini sağlayarak olumlu bir döngü oluşturmak ve insanların kendilerini daha güvende hissedip geleceğe daha fazla güven duymasına imkân tanımak olduğunu belirtti.