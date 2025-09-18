Konya Selçuklu Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen TİMAV 13. Geleneksel Hikaye Yarışması’nın ödül töreni gerçekleştirildi.KONYA (İGFA) - Konya Selçuklu Belediyesi’nin destekleriyle, Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV) bünyesinde bu yıl 13.’sü düzenlenen Geleneksel Hikaye Yarışması sona erdi.

Ulusal çapta imam hatip liselerinde eğitim gören öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen yarışmanın ödül töreni Taş Bina’da düzenlendi.

Ödül törenine Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, TİMAV Genel Başkanı Sami Bayrakçı, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar ve TİMAV Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

Başkan Pekyatırmacı, yaptığı konuşmada eğitimin toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayarak, “Nesli ihmal etmeden şehri imar etmek için çalışıyoruz. Gençlerimize fırsat verildiğinde başaramayacakları hiçbir şey yok,” dedi. İmam Hatip okullarının artık gözde eğitim kurumları haline geldiğini belirten Pekyatırmacı, yarışmanın gençlerin kendini ifade etme becerilerini geliştirmesi açısından önemli bir fırsat sunduğunu ifade etti.

TİMAV Genel Başkanı Bayrakçı: “Edebiyat dünyasına yüzlerce yazar kazandırmış olmanın haklı onurunu taşıyoruz”

TİMAV Genel Başkanı Sami Bayrakçı ise yarışmanın edebiyat dünyasına yüzlerce yazar kazandırdığını belirterek, “Her yıl 600-700 hikaye ile başvuru alıyoruz. İlk 8’i ödüllendiriyor, ilk 25’in hikayelerini kitaplaştırıyoruz. Bu yarışma, gençlerin kalemini bir davanın sesi haline getirmesine vesile oluyor,” dedi.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilerin ödülleri protokol tarafından verildi. Tören günün anısına çekilen aile fotoğrafıyla sona erdi.