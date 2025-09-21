İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Genç İzmir ekipleri “Kampüsteyiz” sloganıyla üniversiteli öğrencilerle bir araya geliyor. Öğrenciler açılan stantlardan yeni dönemdeki kurslar, atölyeler ve gençlere yönelik projeler hakkında bilgi alıyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin gençler için ürettiği politikalar ve sunduğu hizmetlerin tanıtımı için üniversite kampüslerinde ve çevrelerinde bilgilendirme stantları açıldı.

Üniversite öğrencileri, bu noktaları ziyaret ederek kendilerine yönelik İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları hakkında bilgi alma şansı yakalıyor. Stantlarda Genç İzmir’in kurs, atölye ve etkinlikleri tanıtılıyor.

Proje kapsamında Genç İzmir ekibi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ile Buca Tarık Akan Gençlik Merkezi’nde üniversitelilerle bir araya geldi. 22-23 Eylül tarihlerinde Demokrasi Üniversitesi ve Ege Üniversitesi Metro girişinde bilgilendirme stantları açılacak.

Genç İzmir, eğitimden sanata, spordan gönüllülük çalışmalarına kadar birçok alanda sunduğu olanaklarla gençleri desteklemeye devam ediyor.

Ekim ayında İzmir’e okumaya gelen gençlere yönelik şehir turları ve gençlik şenlikleri de düzenlenecek. Gençlik çalışmalarına ilişkin detaylı bilgi için https://www.gencizmir.com/web adresi ziyaret edilebiliyor.