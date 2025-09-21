Yesevî Hareketi Derneği Edirne İl Başkanı Alpaslan Cankaloğlu, uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin dünyada ve Türkiye’de yaygınlaştığını, özellikle gençleri tehdit ettiğini belirterek yazılı bir açıklama yaptı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Yesevî Hareketi Derneği Edirne İl Başkanı Alpaslan Cankaloğlu, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, uyuşturucunun birey ve toplum üzerindeki yıkı etkilerine dikkati çekti.

“Kamuoyundaki haberler ve sosyal medya paylaşımları, uyuşturucu sorununun ciddiyetini gösteriyor" diyen Cankaloğlu, "Kullanımın yaygınlaşması, teminin kolay olduğunu ortaya koyuyor. Doğal veya kimyasal tüm uyuşturucular zehirdir. Beyni etkileyerek kişiyi istenmeyen davranışlara ve durumlara sürüklüyor, karaciğer, kalp gibi organlara zarar verirken normal yaşamı imkânsız hale getiriyor” dedi.

Uyuşturucunun organize suç ve terör örgütlerinin finans kaynağı olduğunu vurgulayan Alpaslan Cankaloğlu, “Bu, ülkemizin terörle mücadelesine de engel. Devletimiz mücadele etse de topyekûn bir bilinç ve seferberlik şart. Uyuşturucuyla mücadele milli bir meseledir” diye konuştu. Cankaloğlu, Yesevî Hareketi Derneği’nin devlet ve milletle birlikte bu mücadelede yer almaya hazır olduğunu kaydederek, “Tüm kamuoyuna sesleniyoruz: Uyuşturucuyla mücadele bizim meselemizdir, her zaman emrinizdeyiz” dedi.