İl Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle TÜBİTAK tarafından düzenlenen 'TÜBİTAK 2204 A-B Araştırma Projeleri Yarışması Türkiye Finalleri'ne katılan ve dereceye giren ekiplere belgelerini vermek üzere İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonunda bir ödül töreni gerçekleştirildi.

İZMİR (İGFA) - Törene; İzmir İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, TÜBİTAK Ege Bölge Koordinatörü Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hamdi Şükür Kılıç, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı İlker Erarslan, İl Millî Eğitim Şube Müdürü Doç. Dr. Özden Ölmez Ceylan, İl Millî Eğitim Müdürlüğü TÜBİTAK koordinatörleri, okul yöneticileri, danışman öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Türkiye genelinde 12 farklı alanda 882 öğrencinin hazırladığı toplam 396 projenin yarıştığı finallerde 12 lise ve 8 ortaokul olmak üzere İzmir'i temsil eden öğrencilerimiz, bilimsel üretkenlikleri ve yenilikçi yaklaşımlarıyla öne çıktı. Türkiye genelinde elde edilen dereceler şu şekilde oldu: 2204-B ortaokul matematik alanında Türkiye birinciliğini Bornova Şehit Fatih Satır Bilim ve Sanat Merkezi, 2204-A lise; biyoloji alanında Türkiye üçüncülüğünü Özel Ege Lisesi ve Bahçeşehir 50. Yıl Lisesi, kimya alanında İzmir Kız Lisesi, matematik alanında Bahçeşehir 50.Yıl Lisesi, 2204-B ortaokul kimya alanında Türkiye üçüncülüğünü Bahçeşehir 50. Yıl Ortaokulu kazandı. Bunun yanında tarih alanında Bergama Bilim ve Sanat Merkezi, yazılım alanında İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları ve teknolojik tasarım alanında ise İzmir Konak Özel Türk Ortaokulu teşvik ödüllerini aldı.

Ege Bölgesi'nde farklı alanlarda birinci olarak Türkiye Finali'ne katılmaya hak kazanan bu projelerin sunumlarıyla başlayan program, saygı duruşu ve İstiklâl Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

'Bu Süreç Emek, Sabır ve Dayanışma Yolculuğudur'

Proje hazırlık ve sergi süreçlerini anlatan video sunumunun izlenmesi ardından açılış konuşmasını yapan İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü TÜBİTAK İl Koordinatörü Aslı Kan, araştırma kültürünün ve bilimsel düşüncenin önemi vurgulayarak İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğünü temsilen finallere katılan 13 lise ve 8 ortaokul projesinden 9 proje ve 20 öğrencinin ödül aldığını belirtti. Kan sözlerine şunları ekledi: 'Bilimsel üretimde en kıymetli kazanım yalnızca ödül almak değil; araştırma cesareti göstermek ve üretmeye devam etmektir.'

Kimya alanında Türkiye üçüncüsü olan proje ekibinde yer alan İzmir Kız Lisesi 11.sınıf öğrencisi Ecrin Gülbahar konuşmasında, bu sürecin aylarca süren bir emek, sabır ve dayanışma yolculuğu olduğunu belirtti. Bilimsel araştırmalarda defalarca en başa dönmek zorunda kaldıklarını ancak pes etmediklerini vurgulayan Gülbahar, zorlandıkları anlarda Atatürk'ün 'Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir' sözünden güç aldıklarını ifade etti.

Matematik alanında Türkiye birincisi olan projenin danışmanı Bornova Şehit Fatih Satır Bilim ve Sanat Merkezi matematik öğretmeni Ceren Tunalı konuşmasında, 'Biz eğitimciler için asıl gurur verici olan elde edilen dereceler veya sıralamalar değildir. Çocuklarımızın bir probleme dert edinip aylar süren okumalar yapmaları, denemeleri ve karşılaştıkları zorluklar karşısında pes etmeden ortaya koydukları o muazzam emektir.' dedi ve süreçte emeği geçen tüm eğitim camiasına teşekkürlerini sundu.

Gençlerin Potansiyeline Güven ve Bilime Tam Destek

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hamdi Şükür Kılıç, törende yaptığı konuşmada, gençlerin bilimsel potansiyeline duyduğu güveni dile getirerek bu başarıların tesadüf olmadığını vurguladı. Kılıç, Türkiye'nin en parlak öğrencilerini ülke sınırları içinde tutabilmesinin yükseköğretim ve eğitim sistemi açısından önemli bir mesele olduğuna değinerek bu gençlerin insanlığa nerede hizmet edeceklerse orada başarılı olacaklarına inandığını ifade etti. Konuşmasında emeğin hiçbir zaman karşılıksız kalmadığını da belirten Kılıç, eğitime yapılan her katkının gelecek nesillerde karşılığını bulduğunu dile getirdi. Konuşmasının sonunda Dokuz Eylül Üniversitesi ile İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü arasında yürütülecek yeni bir iş birliğini duyuran Prof. Dr. Hamdi Şükür Kılıç, üniversitenin Teknoloji Transfer Ofisi bünyesinde oluşturulacak özel bir ofis aracılığıyla, bilimsel çalışmalara gönül veren öğretmen ve öğrenciler, üniversitedeki araştırmacılar ve laboratuvar imkânlarıyla buluşturulacağı bilgisini paylaştı.

Gençlerimiz Ülkemizin Hikâyesini Yazacak, Bayrağını Gururla Dalgalandıracak

İzmir İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, TÜBİTAK ödül töreninde yaptığı konuşmada, İzmir'in bilimsel proje alanında elde ettiği başarıların gurur verici olduğunu belirterek öğrenci, öğretmen ve velileri tebrik etti. İzmir'in 12 lise ve 8 ortaokul projesiyle katıldığı yarışmada bir Türkiye birinciliği, beş Türkiye üçüncülüğü ve çeşitli teşvik ödülleri kazanmasının önemli bir başarı olduğunu ifade eden Yahşi, TÜBİTAK gibi saygın bir kurum tarafından elde edilen bu sonuçların son derece kıymetli olduğunu söyledi. Öğrencilerin Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek nesil olduğunu vurgulayan Yahşi, 'Ülkemizin hikâyesini yazacak, bayrağını gururla dalgalandıracak ve medeniyetimizin köklerini geleceğe taşıyacak gençlerimiz işte bu öğrencilerimizdir.' ifadeleriyle gençlere duyduğu güveni dile getirdi. Bilim, teknoloji ve özellikle yapay zekâ alanındaki gelişmelerin dünyayı hızla dönüştürdüğüne dikkat çeken İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, Türkiye'nin bu değişime yön verebilmesi için yetenekli öğrencilerin en iyi şekilde desteklenmesi gerektiğini belirtti. Öğrencilerin özgüven sahibi, aklını ve bilgisini etkili biçimde kullanan, geleceği bugünden inşa eden bireyler olarak yetişmesinin altını çizdi. Yahşi, bu başarıda emeği bulunan öğretmenlere, velilere ve üniversitelere teşekkür ederek öğrencilerin sadece kendi gelecekleri için değil, Türkiye'nin istikbali ve istiklâli için çalışmaya devam edeceklerine olan inancını ifade etti. 'Yolunuz açık, geleceğiniz aydınlık olsun.' sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Program, ödül belgelerinin verilmesi ardından toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.