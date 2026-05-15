Yükseköğretim Kurulu (YÖK), bazı basın organlarında yer alan 'vakıf üniversitelerinde yabancı öğrencilerden daha düşük ücret alınması yönünde talimat verildiği' iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - YÖK, kamuoyunda gündem olan vakıf üniversitelerinin öğrenim ücretlerine ilişkin iddialar hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, YÖK Başkanı Erol Özvar'ın vakıf üniversitelerine 'yabancı öğrencilerden alınan öğrenim ücretlerinin Türk öğrencilerden düşük tutulması' yönünde talimat verdiği iddialarının tamamen asılsız olduğunun altı çizilerek, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında vakıf yükseköğretim kurumlarında öğrenim ücretlerinin üniversitelerin mütevelli heyetleri tarafından belirlendiği vurgulandı. YÖK'ün vakıf üniversitelerinin ücret politikalarını belirleme ya da belirli öğrenci grupları için ücret tarifesi oluşturma yetkisinin bulunmadığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, 19 Aralık 2025 tarihinde yürürlüğe giren düzenlemeyle yalnızca hazırlık ve birinci sınıf dışındaki öğrencilerin öğrenim ücret artışlarına ilişkin usul ve esasların YÖK tarafından belirlendiği kaydedildi.

Bu düzenlemenin başlangıç ücretlerini değil, ara sınıflardaki artış oranlarını kapsadığı belirtildi.