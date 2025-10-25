'Üniversite Ankara'da Okunur' mottosuyla çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, hizmete açtığı 'Genç Akademi'lerle öğrencilerin hem akademik hem de sosyal hayatına katkı sunuyor.

ANKARA (İGFA) - Başkentli öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimlerine destek olmak amacıyla kamplar, doğa yürüyüşleri, çalıştay ve konferanslar düzenleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi, kente kazandırdığı öğrenci dostu tesislerle de Başkentlilere modern ve güvenilir alanlar sunuyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 'Yeni nesil ders çalışma ortamı ile eğitimde teknolojik ve modern bir dönüşüme imza atıyoruz. Amacımız; gençlerimiz kendilerini geleceğe hazırlasınlar. Bize düşen, onlara uygun bu alanları açmak ve imkânlarını arttırmak' sözleriyle açılışlarını gerçekleştirdiği 'Genç Akademi'lerden, 15-35 yaş arasındaki öğrenci, akademisyen ve öğretmenler yararlanabiliyor.

EYLÜL AYI İTİBARIYLA TOPLAM ÜYE SAYISI 39 BİN

Sıhhiye, Çayyolu, Ulus, Bahçelievler, Batıkent'te bulunan ve üyelikle hizmet veren tesislerden yararlanmak isteyen 18 yaşından küçük Başkentliler velileri ile merkeze giderek, 18 yaş üstü gençler ise https://share.google/ZzJYk6fHcmXZero2G linki üzerinden online olarak başvuruda bulunabiliyor.

Başkentli öğrencilere tamamen ücretsiz olarak hizmet veren tesisler, 2025 yılının Eylül ayı itibarıyla toplam 39 bin üyeye ulaştı. Öğrenci, akademisyen ve öğretmenlerin yararlanabildiği tesislere, ilk Genç Akademi'nin hizmet vermeye başladığı tarihten bugüne kadar ise 350 bin giriş yapıldı.

Gençlerin yeni uğrak merkezi olan tesislerle ilgili bilgi veren ABB Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Erdal Demir, 'Genç Akademilerde sesli sessiz çalışma alanları, grup çalışma alanları, konferans alanları, müzik ve spor alanları ile çeşitli atölye çalışmalarının yapıldığı alanlar yer alıyor. Ayrıca, Sıhhiye ve Ulus'ta bulunan tesislerde BelPa Kafe hizmeti de sunuluyor. 15-35 yaş arası gençler ile öğretmenlere ve akademisyenlere konforlu, güvenilir çalışma alanları sunmakla beraber gençlerin sosyal, kültürel gelişimlerine katkı sunmak adına; gençlik kampları, şehirlerarası gençlik değişim programları, gençlik çalıştayları, konferans gibi etkinler de düzenleniyor. Genç Akademilerde 2025 yılının Eylül ayı itibarıyla toplamda 39 bin üzerinde üye bulunuyor ve söz konusu merkezlere hizmet vermeye başladığı tarihten bugüne kadar 350 bin üzerinde giriş yapıldı.'

YENİ GENÇ AKADEMİ'LER YOLDA

Eğitimde fırsat eşitliği anlayışıyla hizmet veren Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentli öğrencilerin büyük beğenisini kazanan 'Genç Akademi'lerin sayısını artırmak için harekete geçti. Kızılay'da yapımı tamamlanan Zafer Genç Akademi'nin yakında açılması planlanırken Eryaman, Sincan ve Mamak'ta açılacak olan tesisler için de çalışmalar sürüyor.