Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıtası tarafından, Emniyet ekipleri ve Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nün desteğiyle sabaha karşı yapılan çalışmada caddelerdeki kaldırım işgallerine son verildi. Çalışmaya Gemlik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de eşlik etti.BURSA (İGFA) - Vatandaşlarca sosyal medya ve Gemlik Belediyesi İhbar Hattı'nda şikayete konu olan kaldırım engellerine son verildi. İlçenin İstiklal, Hürriyet ve Orhangazi Caddelerindeki dükkanların önünde bulunan, defalarca uyarılmasına rağmen işletmelerce kamusal alan ve yaya yollarına koyulan duba, tabela, levha, flama, saksı, seyyar satış arabaları, masa, sandalye gibi malzemeler kepçe ve elle araçlara yüklenerek koruma altına alındı.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından vatandaşların yaya yollarında daha rahat yürüyebilmesi için bu tür uygulamaların devam edileceği ifade edilirken, esnaflara ise kapı önlerine eşya koymama çağrısı yapıldı.