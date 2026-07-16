Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'de kuvvetli sağanak, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey ve Kıyı Ege'de ise kuvvetli rüzgâr beklendiğini duyurdu. Yetkililer, sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16 Temmuz Perşembe gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı. Yurdun kuzey kesimleri ile Akdeniz'in iç bölgelerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava etkili olması beklenirken, orta ve doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Artvin ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor.

Meteorolojiye göre Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevrelerinde gök gürültülü sağanak, Edirne ve Kırklareli'nde ise yerel sağanak geçişleri tahmin edilirken, en dikkat çeken uyarı Doğu Karadeniz için yapıldı.

Trabzon'un doğu ilçeleri ile Rize genelinde yağışların yerel olarak kuvvetli, yer yer çok kuvvetli (30-70 kg/m²) olması beklenirken, sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların dikkatli olmaı istendi.

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi, güney ve doğu kesimlerde ise yer yer mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor.

Öte yandan rüzgârın öğleden sonra Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey ve Kıyı Ege'de kuzey yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hızla kuvvetli esmesi öngörülüyor. Kuvvetli rüzgâr nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı da tedbirli olunması istendi.