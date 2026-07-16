Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen 'Demokrasi ve Bayrak Yürüyüşü' ile resmî törene katıldı.

BURSA (İGFA) - Bursa Valiliği koordinasyonunda 'İrade Bizim, Zafer Bizim' temasıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında bir dizi programı tertip edildi. Şehitlik ziyaretleri, anma merkezi açılışı, yürüyüş ve tören programlarına Başkan Vekili Şahin Biba'nın yanı sıra Bursa Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu üyeleri, şehit yakınları, gaziler ve aileleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Heykel'deki Valilik binası önünden başlayan yürüyüş, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na uzandı. Mülki ve idari erkânın yer aldığı yürüyüşe yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, Büyükşehir Belediye Bandosu ve Mehter Takımı'nın marşlarına eşlik ederek ilerledi. Yürüyüş boyunca el üstünde taşınan dev Türk Bayrağı, meydana ulaştırıldı. Meydandaki tören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajıyla başladı. Saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda daha sonra protokol konuşmalarına geçildi.

TARİHE ALTIN HARFLERLE YAZILAN BİR DESTAN

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, 10 yıl önce bugün vesayetçi zihinler tarafından milletin ve devletin iradesini hiçe sayan kanlı ihanet girişimine şahit olduklarını hatırlattı. Suret-i Hak'tan görünerek, yıllarca dini ve milli değerleri istismar eden, milletin değerlerini çıkarları uğruna kullanmaya çalışan FETÖ terör örgütünün o gece maskesini çıkardığını belirten Başkan Vekili Biba, 'FETÖ terör örgütü, tarihimizin en kanlı ve alçakça ihanet girişimlerinden birine soyundu. Meydanları ve sokakları dolduran milyonlar tek yürek oldu ve millet iradesini tahakküm altına almaya çalışan alçak FETÖ örgütüne karşı direnişini, tarihe altın harflerle yazılan bir destana çevirdi. Bu destanı canları pahasına yazan şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize, cesareti ve feraseti ile hainlere geçit vermeyen aziz milletimize minnet duygularımı iletiyorum' diye konuştu.

'BU GÜZEL ÜLKE, HAK ETTİĞİ GELECEĞİNE EMİN ADIMLARLA YÜRÜYECEK'

10 yıl önce olduğu gibi her yıl 15 Temmuz gecesinde meydanlarda buluştuklarını ifade eden Başkan Vekili Biba, her yıl hep birlikte bağımsızlığa olan düşkünlüklerini haykırdıklarını dile getirdi. Ecdat yadigarı Bursa'nın 15 Temmuz gecesi meydanlarda vatan sevgisinin bayraktarı olduğunu anlatan Başkan Vekili Biba, FETÖ'nün ihanet girişimine karşı en gür sedanın Bursalılardan çıktığını belirtti. Ecdadın bin bir fedakarlıkla emanet ettiği şanlı bayrağı ve ülkemizi hep birlikte güçlü yarınlarına taşımanın boynumuzun borcu olduğunu hatırlatan Başkan Vekili Biba, 'Bu güzel ülke, aziz milletimizin vatan ve bayrak sevgisi, bağımsızlığına karşı duranlara olan kaya gibi sağlam iradesi ile her türlü engelleme çabasına rağmen her zaman hak ettiği geleceğine emin adımlarla yürüyecektir. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'müzü kutluyorum. Bu topraklar için can veren tüm şehitlerimizi rahmet, gazilerimize ve aziz milletimize şükranlarımı sunuyorum' dedi.

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, 15 Temmuz 2016 gecesi FETÖ terör örgütü tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminin; milletin sarsılmaz iradesi, cesareti ve vatan sevgisiyle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği sayesinde bertaraf edildiğini vurguladı. 15 Temmuz gecesi ortaya konulan destansı direnişin, Türk milletinin karşısına çıkan her türlü tehdidi milli birlik ve beraberlik ruhu içerisinde, kardeşlik hukuku ve sarsılmaz inancıyla bertaraf etme iradesinin en güçlü göstergesi olduğunu ifade eden Ayyıldız, milli iradenin hiçbir güç tarafından esaret altına alınamayacağının da tüm dünyaya ilan edildiğini anlattı. Tankın, topun, tüfeğin, savaş uçaklarının ve helikopterlerin karşısına yalnızca imanıyla, cesaretiyle ve yüreğiyle çıkan milletin bağımsızlığından taviz vermediğini belirten Ayyıldız, birlik ve beraberliği muhafaza etmenin, kardeşliği daha da güçlendirmenin, milli şuuru daima canlı tutmanın önemine vurgu yaptı. Ecdattan devralınan kutlu mirasa sahip çıkmaya devam edeceklerini söyleyen Ayyıldız, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan, millet, bayrak, devlet ve mukaddes değerler uğruna canlarını feda eden şehitleri, 15 Temmuz şehitlerini ve gazileri rahmet, minnet ve şükranla yad etti.

Konuşmaların ardından sporcular tarafından 'Koşu Sancağı', Vali Ayyıldız'a teslim edildi. Etkinlikler, Bursa Mehteran Takımı gösterisiyle sürdü. '30 Kuş' şiirinin seslendirildiği ve güzel sanatlar müzik programı sahnelendiği gecede, '15 Temmuz' temalı belgesel gösterimi izleyenlere duygu yüklü anlar yaşattı. Maarif Halk Dansları programı ve 'Selam Olsun' şiirinin okunmasıyla devam eden programın sonunda ünlü sanatçı Uğur Işılak tarafından konser verildi. Milli birlik ve beraberlik türkülerini seslendiren Uğur Işılak, alanı dolduran Bursalılara coşku dolu anlar yaşattı. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Bursa'daki bütün camilerden de 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece selalar okundu. Gece boyunca şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar da okundu.