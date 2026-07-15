15 Temmuz'un 10. yılında şehitler anısına 253 taksiden oluşan bir 'Demokrasi Konvoyu' düzenlendi. İstanbul Havalimanı'ndan Atatürk Havalimanı'na gerçekleşen kortejle milli birlik ruhu vurgulandı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Valiliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü kapsamında, şehitlerin anısına 253 araçtan oluşan 'Demokrasi Konvoyu' düzenledi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, etkinliğin 15 Temmuz Derneği tarafından İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamaya göre, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olan 253 vatandaşın aziz hatırasına ithafen hazırlanan 253 araçlık taksi korteji, İstanbul Havalimanı'ndan hareket ederek Atatürk Havalimanı'nda sona erdi.

Türk bayraklarıyla donatılan taksilerden oluşan konvoyun, 15 Temmuz gecesi milli iradeye sahip çıkan milletin birlik ve beraberlik ruhunu simgelediği ifade edildi. Valilik paylaşımında '15 Temmuz ruhu, 253 taksinin oluşturduğu anlamlı kortejle bir kez daha yaşatıldı.' ifadelerine yer vererek, etkinliğin şehitlerin anısını yaşatmak ve 15 Temmuz'un simgelediği milli birlik ve dayanışma ruhunu gelecek nesillere aktarmayı amaçladığını vurguladı.