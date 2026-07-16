Milletin iradesine ve demokrasisine sahip çıkarak yazdığı 15 Temmuz destanının 10'uncu yılında Sakarya, o tarihi gecenin ruhunu bir kez daha yaşattı.

SAKARYA (İGFA) - 15 Temmuz 2016 gecesi milli iradeye sahip çıkarak vatan nöbeti tutan Sakaryalılar, hain darbe girişiminin 10'uncu yılında yine Demokrasi Meydanı'nda bir araya geldi.

Darbeye karşı direnişin, dik duruşun ve vatan sevgisinin simgesi olan Demokrasi Meydanı'nda, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Sakarya Valiliği tarafından düzenlenen anma programında binlerce vatandaş tek yürek oldu.

'İrade Bizim, Zafer Bizim' temasıyla gerçekleştirilen anma gecesinde, 15 Temmuz şehitleri için dualar edildi. Milli iradenin destan yazdığı geceyi anlatan görüntüler dev ekrana yansıtılırken, vatandaşlar o tarihi direnişi bir kez daha aynı heyecan ve gururla hatırladı.

Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Sakarya Garnizon Komutanı Albay Ramazan Sedat Baş, İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Erbağ, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, İl Müftüsü Mehmet Aşık, SATSO Başkanı Akgün Altuğ, SESOB Başkanı Muzaffer Kabacan, Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Sakarya Şube Başkanı Mustafa Çolak, vali yardımcıları, il müdürleri, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, muhtarlar, basın mensupları ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

Program, Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası'nın seslendirdiği mehter marşlarıyla başladı. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın millete hitabı dev ekrandan vatandaşlarla buluştu. 15 Temmuz gecesi şehadete yürüyen kahramanlar için Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi, edilen dualara meydanı dolduran vatandaşlar hep birlikte eşlik etti.

'15 TEMMUZ GECESİ TESLİM OLMADIK'

Başkan Yusuf Alemdar, 'On yıl önce bu millet, tarihinin en karanlık gecelerinden birini yaşadı. Milletimizin iradesi, devletimiz, bayrağımız ve geleceğimiz hedef alındı. İnsanlar evlerinde, aileleriyle birlikte hafta sonunu geçirirken yıllarca devletin içine sızmış, talimatlarını dışarıdan alan hainler harekete geçti. Ama onların unuttuğu bir şey vardı. Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda nasıl teslim olmadıysak, 15 Temmuz gecesi de teslim olmadık. Çünkü biz vatanın sadece üzerinde yaşanılan bir toprak parçası olmadığını, gerektiğinde uğruna can verilen kutsal bir emanet olduğunu bilen bir milletiz' dedi.,

Alemdar, 'O gece Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla meydanlara indik. İlk haberleri alır almaz arkadaşlarımızla bir araya geldik, görev paylaşımı yaptık. Önce bu meydanda toplandık, ardından valiliğimize ve kritik noktalara geçtik. Milletimizin cesareti, güvenlik güçlerimizin fedakârlığı ve devletimizin kararlı duruşuyla hainlere geçit vermedik. Üzerinden on yıl geçti. Bu geçen sürede bize düşen görev, ayrışmadan, birbirimizi ötekileştirmeden, aynı bayrağın altında birlik ve beraberliğimizi korumaktır. Bu vatan bize emanet edildi. Dün olduğu gibi bugün de yarın da bayrağımızı indirmeyecek, vatanımızı hainlere teslim etmeyeceğiz' dedi.

Sakarya Valisi Rahmi Doğan, '15 Temmuz'da yaşananları bu milletin unutmaması, unutturmaması gerekiyor. Çünkü 15 Temmuz'a nasıl gelindiğini, neden yaşandığını ve bu hain girişimin arkasındaki planları iyi anlamazsak, aynı tuzaklarla yeniden karşı karşıya kalabiliriz. Bu nedenle o geceyi çocuklarımıza ve gençlerimize doğru anlatmak hepimizin sorumluluğudur. Eğer o gece milletimiz o dirayetli duruşu göstermeseydi, devletimiz kararlılıkla hareket etmeseydi, bugün nasıl bir Türkiye'de yaşayacağımızı tahmin etmek bile istemeyiz. İşte bu nedenle 15 Temmuz'u unutmamak ve unutturmamak, bu milletin ortak sorumluluğudur' dedi.

15 Temmuz Gazisi Bergüzar Güneş ise, '15 Temmuz 2016 gecesi sadece bir darbe girişimi yaşanmadı. O gece milletimizin iradesi, bağımsızlığı, bayrağı ve geleceği hedef alındı. Tanklar sokaklardaydı, silahlar millete doğrultulmuştu. Ancak hainlerin hesap edemediği bir gerçek vardı: Bu millet, Çanakkale'de geri adım atmayan, Kurtuluş Savaşı'nda bağımsızlığı uğruna destan yazan bir millettir' dedi.

TÜM CAMİLERDE EŞ ZAMANLI SELA OKUNDU

Program, 30 Kuş Şiirinin okunması, Yazar Savaş Şafak Barkçin'in 15 Temmuz söyleşisi, Ses Sanatçısı Bukte Nil Saatcı tarafından 15 Temmuz dinletisi ve Mustafa Alphayta ile Selman Kızmaz tarafından gerçekleştirilen ilahi dinletisinin ardından gerçekleştirilen 15 Temmuz kısa film gösterimiyle son buldu. Her yıl olduğu gibi saat 00.13'te tüm camilerden eş zamanlı olarak sela okundu.