Gemlik Belediyesi Uğur Böcekleri Kreş ve Gündüz Bakım Evi’nde yılsonu gösterisi düzenlendi.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde minikler, yıl boyunca hazırlandıkları oyun ve dans gösterilerini sahneledi.

Kreş öğretmenleri tarafından hazırlanan programa Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Durmuş Uslu ve Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren katıldı. Aileler ise minikleri yalnız bırakmadı. Programda konuşan Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, öğretmenlerin hiçbir zaman maddi sıkıntılar çekmemesi gerektiğini söyleyerek, “öğretmen iyi olursa gençliğimiz, çocuklarımız, geleceğimiz iyi olur. Bu temelden başlıyor. Bu yüzden anaokulları çok önemli” dedi.

Başkan Deviren, temel ahlak kurallarını burada öğrenildiğini belirterek, "Anaokullarımızı ailelerimizin içinde yaşıyorduk. Babaanneyle, teyzeyle, dayıyla ve hakkı ödenmeyen komşuluklarla. Şu anda öyle bir şey yok. Bir yere taşınıyorsunuz, komşularınız hoş geldin bile demiyorlar. Bunların eksiklerini anaokulları dolduruyor. Çocuklarımızın güzel ahlaklı yetişmesi için mücadele eden, bu programı hazırlayan öğretmenlerimize ve perde arkasındaki herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Programın sonunda ilkokula başlayacak öğrenciler, sembolik mezuniyet belgesi aldılar.