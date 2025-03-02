Bursa'da Gemlikli genç yazar Çağdaş Subaşı'nın ikinci kitabı "Gülüşlerinde Gizli Sevdam", 8 aylık yoğun bir çalışmanın ardından okuyucularıyla buluşturdu.BURSA (İGFA) - Gemlikli genç yazar Çağdaş Subaşı, "Gülüşlerinde Gizli Sevdam" adlı eserin kendi yaşadığı bir aşkın öyküsü olduğunu ifade etti.

Gerçek hayatın ve hayallerin birleşiminden doğan bir eser olarak, aşkı ve sevdayı anlamaya çalışanlara ilham vermeyi amaçladıklarını belirteen Subaşı, "Eserim, aşkı hatırlatmak, bir yerlerde gizli olan aşkın yalnızca sizin dokunuşunuzla hayat bulabileceğini göstermek için yazıldı. Eserimi Kıymetlim Yasemin'e ithaf ediyorum" dedi.

Kitabın ana temasında, aşkın ve sevginin gücüne olan inanç yer aldığını ifade eden Subaşı, okuyucularına "Sol yanınızdaki umutları aydınlatın, aşkı ve sevgiyi gönül gözünüzle görün" diyerek, aşkın gücünü keşfetmeye davet etti. Subaşı, "Bazen durduğumuz yeri değiştirmek, bazı umutları yeniden yeşertebilir" diyerek, duygusal körlükten kaçınmanın önemini vurguladı.