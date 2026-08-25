MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Selendi ilçesine bağlı Beypınar Mahallesi'nde kullanım ömrünü tamamlayan ve tarım arazilerinden geçtiği için sık sık arızalara neden olan 2 kilometrelik ana isale hattında deplase çalışması başlatıldı.

MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun öncülüğünde ilçelerdeki içme suyu altyapısını güçlendirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Selendi ilçesinde 2026 yılı yaz döneminde yaklaşık 10 kilometrelik içme suyu hattı döşeme çalışması gerçekleştirildi. Öte yandan Beypınar Mahallesi'nde ise kullanım ömrünü tamamlayan ve tarım arazilerinin içerisinden geçen eski hattın sık sık arızalara yol açması nedeniyle deplase çalışması başlatıldı. Yaklaşık 2 kilometrelik ana isale hattında devam eden çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte arızalardan kaynaklanan su kesintilerinin önüne geçilmesi ve vatandaşlara daha kesintisiz içme suyu ulaştırılması hedefleniyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren MASKİ Selendi İlçe Şefi Hakan Erol, 'MASKİ Genel Müdürlüğü olarak Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu öncülüğünde Selendi ilçemizde 2026 yılı yaz döneminde yaklaşık 10 kilometre içme suyu hattı döşeme çalışması gerçekleştirdik. Beypınar Mahalle'mizde de içme suyu hattı kullanım ömrünü tamamladığı ve tarım arazilerinin içerisinden geçtiği için arızalara sebep olmaktaydı. Bu nedenle mahallemize kesintisiz içme suyu sağlamak için 2 kilometrelik ana isale hattı deplase çalışması yapıyoruz. Çalışmayla birlikte kesintisiz su sağlanacak. Emeği geçenlere teşekkür ederiz' dedi.