Keşan Kent Müzesi, Ramazan Ayı dolayısıyla ziyaret saatlerinde düzenlemeye giderek, 1-29 Mart tarihleri arasında pazartesi günleri hariç sabah 08.30'dan gece 22.00'ye kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Gün içinde iş ve okul sebebiyle müzeyi ziyaret edemeyen vatandaşlar için de bir fırsat yaratacak olan düzenlemeyle daha fazla ziyaretçinin müzeyi ziyaret etmesi hedefleniyor.

Bu yeni düzenlemeyle birlikte, müzeye gelen ziyaretçilerin Ramazan Ayı’nın manevi atmosferini yaşayarak Keşan'ın tarihine ve kültürel mirasına dair daha fazla bilgi edinmesi hedefleniyor. Keşan Kent Müzesi, Ramazan boyunca ziyaretçilerine sadece tarihî ve kültürel bir yolculuk sunmakla kalmayacak, aynı zamanda Ramazan’a özel etkinliklerle de misafirlerini ağırlaması planlanıyor.

Keşan Kent Müzesi'nin gece 22.00’ye kadar açık olması, özellikle aileler ve gençler için önemli bir kültürel aktivite imkânı sunarken, Keşan'da Ramazan akşamlarına farklı bir alternatif de yaratmış olacak. Tarihî mirasa ilgi duyan tüm vatandaşlar, bu özel dönemde müzeyi ziyaret ederek Keşan’ın geçmişine dair daha fazla bilgi edinebilecek.