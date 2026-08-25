ORTAR A.Ş. öncülüğünde yaklaşık 1000 dönüm bahçede fındık hasadını sürdüren Ordu Büyükşehir Belediyesi, üretimden sanayiye uzanan çalışmalarıyla fındığın ekonomik değerini artırmayı hedefliyor.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi, yalnızca fındık üretmekle kalmıyor; üretimden sanayiye, teknolojiden katma değerli ürünlere uzanan çalışmalarla fındığın ekonomik değerini artırmayı hedefliyor.

Fındık hasadının devam ettiği bahçelerde toplanan ürünlerin kurutulduğu alanı ziyaret eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Hasat sürecine ilişkin bilgi veren Başkan Güler, fındığa bilimsel ve teknik açıdan yaklaştıklarını belirterek, birim alandan daha fazla verim elde etmek için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

'FINDIĞA HEM BİLİMSEL HEM TEKNİK YAKLAŞIYORUZ'

Bu yılki fındık hasadının başladığını ve çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü belirten Başkan Güler, bahçelerde verim artırıcı uygulamalara önem verdiklerini ifade etti.

Başkan Güler, 'Bu seneki fındık hasadımız başladı. Fındıklarımız toplandı, toplanmaya devam ediyor. Yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Fındığa hem bilimsel hem teknik yaklaşıyoruz. Bahçelerimizde verim artırıcı çalışmalarımız var. Fidan, tek dal, teraslama çalışmalarımız var. Bunlarla ilgili örnek bahçelerimiz bulunuyor' dedi.

'ORTAR İLE FINDIK ÜRETİMİ ÖNEMLİ BİR NOKTAYA TAŞINDI'

ORTAR A.Ş. ile birlikte Ordu'nun fındık üretiminde önemli bir noktaya taşındığını belirten Başkan Güler, şirketleşme sayesinde üretimin hukuki bir statüye de kavuştuğunu söyledi.

Başkan Güler konuyu şu sözlerle ifade etti:

'ORTAR şirketimizle dünyada sayılı fındık üreticilerinden biri olduk. Bu şirketi kurarak da hukuki bir statü kazandık. Bununla ilgili rekabet kurumuna başvurduk ve haksız rekabeti önleyici çalışmalarla başarılı kararlar aldırdık.'

'FINDIK BAHÇESİ SADECE FINDIK BAHÇESİ DEĞİL'

Başkan Güler, fındık bahçelerinin yılın yalnızca bir döneminde kullanılan alanlar olarak görülmemesi gerektiğine dikkat çekti. Fındık üretiminin yanında farklı tarımsal faaliyetlerin yapıldığını; aktif karbon, süperkritik akışkan teknolojisi ile fındığın katma değerli ürünlere dönüştürdüklerini ifade etti.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, üreticinin emeğinin daha değerli hale gelmesi, fındıktan elde edilen gelirin artırılması ve bu ekonomik değerin daha büyük bölümünün Ordu'da kalması amacıyla üretimden sanayiye uzanan çalışmalarını sürdürüyor.