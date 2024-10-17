Gemlik Belediyesi 2025 Yılı Gelir Gider Bütçesi, belediye meclisinde kabul edildi. Bütçe görüşmelerinde yer yer konu dışına çıkarak belediyenin diğer çalışmaları hakkında eleştiri yapan muhalefete cevap veren Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, “Gemlik için yapılacak işlerde birlik ve beraberlik içinde olmalıyız” dedi.BURSA (İGFA) - Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, konuşmasının başında Hemşehri Dernekleri Festivali ve Kitap Fuarı hakkındaki eleştirilere yanıt verdi. Geçtiğimiz hafta gerçekleşen Hemşehri Dernekleri Festivali’nin organizasyon sırasında yapılan oylamada İskele Meydanı’nda yapılmasına karar verildiğini belirten Başkan Deviren, sonraki süreçte olumsuzluklar yaşandığını, konuyla ilgili Esnaf Odası ile bir araya geleceklerini söyledi. Uygulamada yanlışlıklar olsa da derneklerin bir araya gelmelerinin doğru olduğunu vurgulayan Başkan Deviren, Kitap Limanı’nda da gelecek konuşmacılarda dengeyi gözeteceklerini kaydetti.

Tüm siyasi partileri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına davet eden Başkan Deviren mecliste şöyle konuştu: “İkinci Kent Lokantası’nı Katlı Otopark altında açacağız. Burası merkezi bir nokta ve acil durumda 5 bin kişiye yemek çıkabilecek kapasitede. Kentsel Dönüşüm konusunda ise ciddi bir ekip kuruldu ve gece gündüz çalışıyor. Önümüzdeki günlerde çalışmalarımızı sizlerle paylaşabiliriz. Karsak Deresi’nin kirliliği ise Orhangazi, özellikle MARZİM bölgesinden geliyor. Belediye başkanımızla görüştük. Diğer belediyelerimizin uygulamalarını inceliyoruz. Gemlik’te artık küstüm oynamıyorum denmeyecek. Herkesin eleştiri hakkı var buna saygı duyuyoruz. Ama yapılacak işlerde birlik ve beraberlik içinde olmalıyız.”

Gemlik Belediyesi’nin 2025 Yılı Gelir Gider bütçesi CHP ve AK Parti grubunun kabul, MHP ve Büyük Birlik Partisi’nin ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi. Buna göre Gemlik Belediyesi 2025 Yılı Gelir Gider bütçesi 1.075.079.000,00 Lira oldu.