Bursa’nın Gemlik İlçesine bağlı mahallelerdeki çocuk parkları ilgi bekliyor.BURSA (İGFA) - Bursa’nın Gemlik ilçesine 35 km uzaklıkta olan Fevziye Katırlı ve Hamidiye mahalleleri köy hayatının sürdüğü sakin mahalleler arasında yer alıyor. Bu bölgedeki çocuk parklarının atıl durumda olması bölge halkının tepkisini çekiyor.

Şehir merkezinin stresinden uzaklaşmak isteyen vatandaşlar yaz aylarında, okul tatillerini çocuklarıyla birlikte köylerde geçirmeyi tercih ediyor. Yaz aylarında köylerde artan çocuk nüfusu, beraberinde çocuk parklarının durumunu gündeme getiriyor ancak çocuk parklarının atıl durumda olması bölge halkının tepkisine neden oluyor.

Çocuklarının güvenle oyun oynayacakları alanları bulmakta zorladıklarını dile getiren mahalle sakinleri, çocuk parklarının zeminlerinin bozulmuş, oyuncakların paslanmış ve kırılmış durumda olduğunu ifade ediyor.

Bölge sakinleri, şehir merkezlerinde yer alan çocuk parklarına verilen önemin köylerdeki çocuk parklarına da verilmesini talep ediyor. Ayrıca bölge sakinleri, yetkililerin çocuk parklarının bakım ve onarımı konusunda acil adımlar atmasını bekliyor.