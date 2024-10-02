Bursa'nın Gemlik ilçesinde bu yıl üçüncüsü gerçekleşecek Film Festivali'nde onur ve emek ödüllerinin sahipleri belli oldu. Ödüller, 20 Ekim'de sahiplerine teslim edilecek.BURSA (İGFA) - Gemlik Belediyesi tarafından, bu yıl üçüncüsü 17-20 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Gemlik Film Festivali’nde “Eşref Kolçak Onur Ödülü” ve “Emek Ödülleri”ni alacak isimler belirlendi.

Ödüller, 20 Ekim’deki kapanış töreninde sahiplerini bulacak. Her yıl olduğu gibi Türk Sineması’nın unutulmaz ismi Eşref Kolçak anısına verilecek olan ‘’Eşref Kolçak Onur Ödülü’’ bu yıl, Türk Sineması’nın değerli isimlerinden Menderes Samancılar’a takdim edilecek.

‘’Emek Ödülleri’’ ise Türk Tiyatrosu ve Türk Sineması’na verdiği katkılardan dolayı usta isimler oyuncu Serpil Tamur, oyuncu Altan Erkekli ve yapımcı Şükrü Avşar’a verilecek.

Koordinatörlüğünü sanatçı Erkan Can’ın gerçekleştirdiği festivalde, başvuran filmleri değerlendirecek jürinin başkanlığını yönetmen Serdar Akar üstlenirken; oyuncu Ahu Türkpençe, oyuncu Deniz Çakır, senarist Mehmet Ercan Erdem, yönetmen Hakan Algül, görüntü yönetmeni Mehmet Aksın jüri üyeleri olarak yer alıyor.

Festival Ön Jüri Üyeleri, yönetmen ve Directed by WomenTürkiye Festivali koordinatörü Ceren Şahan, yönetmen ve senarist Hakan Haksun, İstanbul Üniversitesi / Cerrahpaşa, Görsel, İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü/Radyo Televizyon Programcılığı Programı Öğr. Gör. Dr. Arda Erdikmen ve yönetmen Gültekin Bayır’dan oluşuyor.

Festivalde birbirinden özel konuklarla, Yeşilçam’dan günümüz Türk sinemasına film gösterimlerinin yer alacağı festivalde, yarışmacı kısa filmlerin gösterimleri, sinema söyleşileri ve dinletiler de yer verilecek.