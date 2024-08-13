Gemlik Belediyesinin hayata geçirdiği Cihatlı Toplu Konutları 3. Etap projesinde tapular belediye tarafından teslim alındı.BURSA (İGFA) - Gemlik Belediyesi tarafından hayata geçirilen Cihatlı Toplu Konutları 3. Etap projesinde, 208 dairenin tapuları belediye tarafından teslim alındı. Tapular, konutların bakım ve satış işlemlerini gerçekleştirecek olan belediye iştiraki GEMTAŞ'a devredildi.

Proje kapsamında eksik kalan bakım ve düzenleme çalışmaları, Gemlik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek.

Satışa sunulacak daireler, alıcılara yarısı peşin, kalan kısmı ise 60 ay vadeli uygun ödeme koşullarıyla sunulacak. Proje, deprem riski taşıyan bölgelerde güvenli yaşam alanları oluşturma yolunda atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.