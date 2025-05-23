Bursa Osmangazi Meslek Edindirme Kursları (OSMEK)’in açtığı meslek edindirme kurslarına katılan 600 kursiyerin aldıkları eğitimlerle hazırladıkları bir birinden özel ürünler yıl sonu sergisinde vatandaşların beğenisine sunuldu.BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi Belediyesi’nin vatandaşların meslek edinmesini sağlamak amacıyla açtığı OSMEK Elmasbahçeler Kurs Merkezinde yıl boyunca 25 kurs aktif olarak vatandaşlara hizmet veriyor. Osmangazi Halk Eğitim Merkezi’nden 14 el sanatları eğitmeni OSMEK Elmasbahçeler Kurs Merkezinde açılan iğne oyası, el sanatları, resim, tel kırma, giyim, örgü, gibi 25 meslek dalında eğitim vererek kursiyerlere meslek öğretiyor. Osmangazi Belediyesi’nin açtığı kurslara 3 ay boyunca devam edip mesleği öğrenen kursiyerlerin yıl sonu sergisi için hazırladığı el emeği ürünler görenleri kendine hayran bıraktı. 3 aylık eğitimin sonunda muazzam eserler ortaya çıkartan kursiyerlerin el emeği ürünleri sergiye katılanlar tarafından uzun uzun incelendi.

Osmangazi Belediyesi ile işbirliklerinin her yerde devam ettiğini ifade eden Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Vekili Hasan Ali Tüzen, “Osmangazi’nin her mahallesinde kurs merkezleri var, Osmangazi Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum. Kursiyerlerimiz çok güzel ürünler ortaya çıkartmışlar emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

OSMEK Elmasbahçeler Kurs Merkezinin yıl sonu sergisini açtıklarını belirten Osmangazi Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Sevcan Yaman, “Sergilerimiz birkaç merkezde devam edecek, en son bir ana sergimiz olacak. Bütün kursiyerlerimiz yaptıkları ürünleri sergilediler. Burada kursiyerlerimiz çok güzel ürünler ortaya çıkartmak hepsinin eline emeğine sağlık” şeklinde konuştu.