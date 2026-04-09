Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin spora ve gençliğe yönelik yatırımları artarak devam ediyor. Son birkaç yıl içerisinde inşa edilen tesislerle birlikte sporcu eğitim merkezi sayısı 7'ye ulaşırken, devam eden projelerle yeni başarıların önü açılıyor.

KOCAELİ (İGFA) - Sporun ve sporcunun her zaman yanında olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu alandaki desteklerini kararlılıkla sürdürüyor. Hayata geçirilen yatırımlar, yalnızca tesisleşmeyi değil aynı zamanda sporcuların gelişimini de destekliyor. Bu güçlü altyapı sayesinde elde edilen başarılar ise ulusal ve uluslararası arenada adından söz ettiriyor. Büyükşehir'in spora sağladığı katkılar, neredeyse her gün gelen madalya haberleriyle taçlanıyor.

ANTRENMAN VE KAMP İMKÂNI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin kent genelinde hayata geçirdiği spor yatırımları, farklı branşlara hitap eden modern tesislerle dikkat çekiyor. Devam eden projelerle birlikte sporculara daha nitelikli antrenman ve kamp imkânı sunulması hedefleniyor. Bu kapsamda inşa edilen spor tesisleri, yeni sporcuların yetişmesine katkı sağlayan önemli merkezler olarak öne çıkıyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BAŞARI HEDEFİ

Gerek altyapı gerekse üstyapı anlamında planlanan bu yatırımlar, gençlerin spora yönlendirilmesine ve yetenekli sporcuların keşfedilmesine olanak tanıyor. Donanımlı tesisler sayesinde sporcular, profesyonel standartlarda çalışma imkânı bulurken, kulüpler de daha güçlü bir yapıya kavuşuyor. Bu yönüyle Kocaeli, sporda sürdürülebilir başarıyı hedefleyen örnek şehirler arasında yerini sağlamlaştırıyor.

VİNSAN'DA GELECEĞİN YILDIZLARI YETİŞECEK

İzmit Sanayi Mahallesi'nde 3 bin 500 metrekarelik alanda 63x49 metre ölçülerinde futbol sahası yapıldı. Mıcır dolgusu yapılan alanda kulüpler için prefabrik sosyal tesis binasının montajı tamamlanmak üzere. Kocaelispor altyapısına ait tesiste soyunma odaları, duş, tuvalet ve idari ofislerin yanı sıra konaklama üniteleri, yemekhane ve sosyal alanlar da yer alacak. Bu özellikleriyle tesis, tam donanımlı bir kamp merkezi olarak hizmet verecek.

GÖLCÜK'TE ÇOK AMAÇLI SPOR TESİSLERİ

Gölcük'te ise Stat Caddesi ile 430 Sokak arasında inşa edilen kompleks içerisinde FIFA standartlarında 68x105 metre doğal çim saha ve 45x90 metre sentetik çim saha bulunacak. Ayrıca kamp merkezi, yağlı güreş antrenman alanı ve kaleci çalışma sahası da projede yer alıyor. 2 bin 795 metrekarelik spor salonunun yanı sıra 715 kişilik tribün ve 103 araçlık otopark da tesisin önemli bileşenleri arasında bulunuyor.

KÖRFEZ ÇAMLITEPE MAHALLESİ SPOR TESİSLERİ

8 bin 300 metrekare alan üzerine kurulan projede kapalı halı saha, basketbol sahası ve açık antrenman alanları yer alıyor. Toplam 4 bin 672 metrekarelik inşaat alanına sahip projede çalışmalar yüzde 51 seviyesine ulaştı. Tesiste ayrıca fitness alanları ve peyzaj düzenlemeleri de bulunacak.

KÖRFEZ GÜNEY MAHALLESİ SPOR TESİSLERİ

12 bin metrekare inşaat alanına sahip kapalı spor kompleksinde çalışmalar yüzde 21 seviyesine ulaştı. Projede bin kişilik tribün, 125 araçlık otopark, 5 antrenman salonu ve hentbol, basketbol ile voleybol sahalarını kapsayan geniş bir spor alanı yer alıyor. İnşaatın farklı bloklarında beton ve donatı çalışmaları sürdürülüyor.

BAŞİSKELE SU SPORLARI EĞİTİM MERKEZİ

Toplam 2 bin 109 metrekarelik alanda hizmet verecek merkezde kano, kürek ve yelken branşlarına yönelik kayıkhaneler bulunuyor. Tesiste ayrıca soyunma odaları, kulüp odaları, spor salonu, derslik ve kafeterya gibi birçok sosyal alan yer alıyor. Merkez, su sporları kulüplerinin yanı sıra Kağıtspor'un faaliyetlerine de ev sahipliği yapıyor.

NASUT KAYALI SPORCU GENÇLİK EĞİTİM MERKEZİ

10 bin metrekare alan üzerine kurulu tesiste FIFA onaylı sentetik futbol sahası, bin kişilik tribün ve sosyal alanlar bulunuyor. Ek bina ile birlikte çok amaçlı salon, revir, çamaşırhane ve idari birimler de projeye dahil edildi. Tesiste amatör kulüpler aktif olarak antrenman ve müsabaka yapabiliyor.

YAKUP ALTUN SPORCU GENÇLİK EĞİTİM MERKEZİ

10 bin metrekarelik alanda yürütülen projede sentetik çim saha yenilenirken, 68x105 metre ölçülerindeki saha modern standartlara uygun hale getirildi. 1.440 metrekarelik tesis binasında ise yönetici odaları, soyunma alanları, eğitim salonu, fitness salonu ve sosyal birimler yer alıyor.

HASAN DOĞAN SPORCU GENÇLİK EĞİTİM MERKEZİ

Çok katlı olarak planlanan merkezde fitness salonu, derslikler, bilişim atölyesi, kütüphane ve sosyal alanlar bulunuyor. Toplamda 5 futbol kulübü ve bin 125 sporcuya hizmet veren tesis, gençlerin sportif ve kişisel gelişimine katkı sağlıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin bu yatırımları, hem amatör hem de profesyonel sporcular için güçlü bir altyapı oluştururken, kentin spor vizyonunu da ileriye taşımaya devam ediyor.

DÜNYA STANDARTLARINDA TENİS MERKEZİ

İzmit Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde, 17 dönümlük arazi üzerine inşa edilen dünya standartlarındaki tenis merkezinde; sosyal tesis binası, kapalı kort, toprak kort ve balon kort alanları yer alıyor. Tesiste ayrıca kafe, mutfak, yemekhane, toplantı odası, 2 ofis, fitness alanı, 2 etkinlik odası, 6 misafir odası ile bay ve bayan soyunma odaları ve duşlar bulunuyor. 3 bin 105 metrekarelik kapalı kort alanında 4 tenis sahası yer alırken, toprak kort bölümünde 6 açık saha hizmet veriyor. 2 bin 809 metrekarelik balon kortta ise 4 saha bulunuyor.

YENİDOĞAN'A FUTBOL SAHASI GENÇLERİ MUTLU ETTİ

Yenidoğan futbol sahası, Yenidoğan Mahallesi Vadi Sokak üzerinde yer alan ve yaklaşık 2 dönümlük bir alan üzerinde yer alıyor. 20x25 metre ölçülerindeki suni çim sahası, Yenidoğan Serdarspor başta olmak üzere mahalledeki amatör sporcular tarafından antrenman amaçlı olarak yoğun şekilde kullanılıyor.