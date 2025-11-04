GA-ASI, 2025 Uluslararası Savaş Uçağı Konferansı'nda insansız muharip jet filosunu gündeme taşıyor.

ACCESS Newswire / SAN DIEGO, KALIFORNIYA (İGFA) - Dünyanın önde gelen insansız hava aracı sistemleri üreticisi General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI), otonom savaş uçaklarının geleceğine yönelik küresel taahhüdünü yansıtarak, Uluslararası Savaş Uçağı Konferansı'nın 25. yıl dönümüne etkinliğin tek 'Dört Yıldızlı Baş Partneri' olarak katılmaktan heyecan duyduklarını açıkladı.

GA-ASI'nin giderek büyüyen insansız muharip jet üretim filosu — MQ-20 Avenger®, XQ-67A Off-Board Sensing Station ve YFQ-42A Collaborative Combat Aircraft (CCA) dahil — otonom ve yarı otonom muharip jetlerin küresel geleceğini şekillendiriyor. Şirket, otonomi geliştirme, insanlı-insansız görev iş birliği (MUM-T) ve ölçeklenebilir, hızlı ve ekonomik üretim alanlarında öncü konumunu güçlendirmeye devam ediyor. GA-ASI'nin modüler ve ölçeklenebilir Gambit Serisi insansız savaşçı uçakları, ABD kuvvetleri ile müttefik ve ortak ülkelerin geleceğin hava muharebe yapısına hızla uyum sağlamasına olanak tanıyor.

ABD Hava Kuvvetleri için 2025 yazına kadar üretim temsilcisi seviyesinde bir insansız savaş uçağı geliştirme ve uçurma taahhüdünü kamuoyuna açıklayan GA-ASI, ağustos ayında YFQ-42A CCA modelini tanıtarak savaş uçakları için yeni bir dönemi başlattı. Test uçuşları hâlen genişleyen filo üzerinde devam etmekte olup, GA-ASI'nin insansız hava sistemleri geliştirme ve teslimatındaki liderliğini pekiştirirken, ilan edilen takvimlere uygunluğu ve verilen sözlere sadakati de teyit ediyor.

GA-ASI Başkanı David R. Alexander 'YFQ-42A devrim niteliğinde bir uçak ve bu filo bugün hem üretimde hem havada. Bu bir 'bekleyip göreceğiz' anı değil. Uçuyoruz, teslim ediyoruz ve savaş havacılığının geleceğini ilerletiyoruz — tıpkı son otuz yılda yaptığımız gibi.' şeklinde konuştu.

1992'den bu yana GA-ASI, ABD kuvvetlerine ve uluslararası ortaklarına 1.300'den fazla muharip uçak teslim etti ve 2025 yılı itibarıyla toplamda 9 milyon uçuş saatini aşmış durumda. Predator®, Reaper®, Gray Eagle®, SkyGuardian® ve SeaGuardian® platformları, orta irtifa-uzun havada kalış (MALE) sınıfında performans standartlarını belirlemeyi sürdürüyor.

Şirketin MQ-20 Avenger modeli, 2009'da ilk uçuşunu gerçekleştiren ve kendi fonuyla geliştirilen insansız muharip jet olup, ileri seviye otonomi entegrasyonu ve gösterimleri için bir test platformu olarak görev yapmaktadır. Uçak; ABD hükümeti, önde gelen sanayi tedarikçileri ve GA-ASI'nin kendi otonomi yazılım ekipleri tarafından geliştirilen en son yazılımları bünyesine entegre ederek uçuş testlerine devam etmektedir. Bu da çoğu zaman şirket bütçesiyle finanse edilmektedir.

GA-ASI, 4-6 Kasım tarihlerinde Roma'da düzenlenecek Uluslararası Savaş Uçağı Konferansı'nda katılımcılara geleceği bizzat görme fırsatı sunmayı planlıyor. Etkinlik alanında YFQ-42A CCA'nın tam boyutlu maketi sergilenecek ve ek duyurular yapılacaktır. IFC 2025 hakkında daha fazla bilgi için: https://www.defenceiq.com/events-internationalfighter.

GA-ASI Hakkında

General Atomics Aeronautical Systems, Inc., dünyanın önde gelen İnsansız Hava Aracı Sistemleri (UAS) üreticisidir. 9 milyon uçuş saatini geride bırakan Predator® UAS ailesi, 30 yılı aşkın süredir uçmakta olup, MQ-9A Reaper®, MQ-1C Gray Eagle®, MQ-20 Avenger® ve MQ-9B SkyGuardian®/SeaGuardian® modellerini içermektedir. GA-ASI, uzun havada kalışlı, çok görevlilik odaklı, sürekli durumsal farkındalık sağlayan ve hızlı taarruz kapasitesi sunan çözümler geliştirmeye adanmıştır. Daha fazla bilgi için: www.ga-asi.com.

Avenger, EagleEye, Gray Eagle, Lynx, Predator, Reaper, SeaGuardian ve SkyGuardian, General Atomics Aeronautical Systems, Inc.'in ABD ve/veya diğer ülkelerde tescilli markalarıdır.

KAYNAK: General Atomics Aeronautical Systems, Inc.