Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı Tebliği ile amme alacaklarında uygulanacak gecikme zammı ve tecil faizi oranları yeniden belirlendi.

ANKARA (İGFA) - Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı Kararı ile, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un 51'inci maddesi kapsamında uygulanan gecikme zammı oranı, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere yüzde 3,7 olarak belirlendi.

Aynı sayıda yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C, Sıra No: 9) ile de, söz konusu kanunun 48'inci maddesi kapsamında uygulanan tecil faizi oranı yıllık yüzde 48'den yüzde 39'a düşürüldü.

Yeni düzenlemelere göre, tebliğin yayımı tarihinden itibaren yapılacak başvurulara dayanılarak tecil edilen amme alacaklarına yıllık yüzde 39 oranında tecil faizi uygulanacak. Daha önce tecil edilmiş borçlarda ise, tebliğ tarihine kadar eski oran, sonrasında ise yeni oran geçerli olacak.

Söz konusu değişikliklerle birlikte, kamu alacaklarının tahsilinde hem gecikme zammı hem de tecil faizi oranlarında güncellemeye gidilmiş oldu.

Her iki düzenleme de bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.