Corendon Airlines, Mangal Döner iş birliğiyle uçuş menüsüne eklediği Mangal Lahmacun ile gökyüzünde Türk mutfağına güçlü bir imza atıyor.

İSTANBUL (İGFA) - Corendon Airlines, Mangal Döner iş birliğiyle uçuş menüsüne eklediği Mangal Lahmacun ile gökyüzünde Türk mutfağına güçlü bir imza atıyor. Kısa sürede en çok tercih edilen sıcak lezzetlerden biri haline gelen ürün, özellikle Almanya-Türkiye hattında seyahat edenler için yolculuğu tatil deneyiminin ilk anına dönüştürüyor.

Türkiye'nin ve Avrupa'nın öncü hava yolu markası Corendon Airlines, Türk mutfağının sevilen lezzetleriyle uçak içi menüsünü zenginleştirmeye devam ediyor. Daha önce uçuşlarında döner servisiyle dikkat çeken hava yolu şirketi, kısa süre önce de efsane futbolcu Lukas Podolski'nin lezzet markası Mangal Döner iş birliğiyle Mangal Lahmacun'u yolcularıyla buluşturmaya başladı.

Kısa sürede yoğun ilgi gören ürün, uçuşların en çok tercih edilen sıcak lezzetlerinden biri haline geldi. Uçuş içi satış verilerine göre her 20 yolcudan biri lahmacunu denemek istediğini belirtiyor. Bu oran, gökyüzünde sunulan otantik ve sıcak lezzetlere yönelik talebin arttığını gösteriyor.

Geleneksel Türk mutfağını modern bir yorumla sunuyor

Almanya'da geniş bir müşteri kitlesine sahip olan Mangal Döner, geleneksel Türk mutfağını modern bir yorumla sunan güçlü bir gastronomi markası olarak öne çıkıyor. Taş fırın geleneğinden ilham alınarak hazırlanan Mangal Lahmacun; ince ve çıtır hamuru, özenle harmanlanan baharatlı iç harcı ve dengeli aromasıyla biliniyor. Marka, Almanya ile Türkiye arasındaki kültürel bağı lezzet üzerinden yansıtan bir köprü niteliği taşıyor.