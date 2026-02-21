Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Yıldırım ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde düzenlenen iftar programında vatandaşlarla aynı sofrayı paylaştı. Başkan Bozbey, Bursalıları, Bursa'nın değeri olan Kültürpark'ta kurulan Ramazan Sokağı'na davet etti.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının dayanışma ve paylaşma ruhunu düzenlediği programlarla tüm kentte yaşatıyor. 4 ayrı bölgede kurulan sabit iftar noktalarında binlerce vatandaşa yemek ikram edilirken, 14 ayrı noktada da iftariyelikler ulaştırıldı.





BİRLİK. BERABERLİK RUHU KENTİN DÖRT BİR YANINDA

Başkan Mustafa Bozbey de eşi Seden Bozbey ile birlikte Yıldırım ilçesi Mimarsinan Mahallesi'ndeki Kapalı Pazar Alanı'nda düzenlenen geleneksel iftar programında yüzlerce kişiyle birlikte aynı sofrada buluştu. Masaları tek tek gezerek mahalle sakinleriyle sohbet eden Başkan Mustafa Bozbey, halkın talep ve önerilerini de dinledi.



CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Parti Meclis üyesi Canan Taşer, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ali Altunsoy, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve Büyükşehir Belediyesi bürokratlarının da katıldığı programda, akşam ezanıyla birlikte vatandaşlar hep birlikte oruçlarını açtı.





'HİZMET ETMEKTEN DOLAYI MUTLUYUZ'

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursalılarla aynı iftar sofrasını paylaşmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. 17 ilçede kurulacak iftar sofralarında vatandaşlarla buluşmaya devam edeceklerini belirten Başkan Mustafa Bozbey, 14 ayrı noktada ise iftariyelik dağıtıldığını hatırlattı. 4 bölgede kurulan sabit iftar çadırlarında dayanışma ruhunu büyütmeye devam ettiklerini anlatan Başkan Mustafa Bozbey, 'Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak Ramazan ayının manevi ve dayanışma iklimine uygun birçok program hazırladık. Kültürpark'ta kurulan Ramazan Sokağı'nda ise Ramazan kültürünü yaşatıyoruz. Bursalılara hizmet etmekten dolayı son derece mutluyuz. Allah, hepimizin tuttuğu orucu kabul etsin. Hayırlı Ramazanlar diliyorum' dedi.





Vatandaşlar da düzenlenen iftar programından duydukları memnuniyeti dile getirerek Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Mustafa Bozbey'e teşekkür etti.



İftar programının ardından Yüksek İhtisas Taksi Durağı ve Mesken Taksi Durağı esnafı ile BURULAŞ Siteler Hareket Müdürlüğü'nde görevli personeli ziyaret ederek sohbet eden Başkan Mustafa Bozbey, teravih namazının ardından eşi Seden Bozbey ile birlikte Ertuğrulgazi Merkez Camii'nde vatandaşlara tatlı ikramında bulundu.





'BURSALILARI RAMAZAN SOKAĞI'NA BEKLİYORUZ'

Başkan Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey, daha sonra Kültürpark Ramazan Sokağı'na da uğrayarak binlerce kişiyle birlikte Ramazan'ın keyfini paylaştı. Esnafa hayırlı işler dileyerek vatandaşlarla samimi sohbet gerçekleştiren Başkan Mustafa Bozbey, 'Bursa'nın kalbi, Bursa'nın değeri olan Kültürpark'ta kurulan Ramazan Sokağı'nı gezdik. Güzel bir kalabalık var. Ailece keyif alınabilecek ve gezilebilecek bir ortam hazırladık. Tüm Bursalıları Ramazan Sokağı'na bekliyoruz' diye konuştu.