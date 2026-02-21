Üsküdar Belediyesi tarafından Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) ve Üsküdar Kadın ve Aile Dayanışma Merkezi (ÜKAD) işbirliğiyle, 3-6 yaş arası çocuğu olan annelere yönelik hazırlanan ücretsiz 'Anne Destek Programı'nın bu yıl ikincisi hayata geçiriliyor.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Üsküdar Belediyesi, aile ve yaşam odaklı belediyecilik anlayışını sürdürmeye devam ediyor.

Program kapsamında annelerin; çocuklarının bedensel, zihinsel, sosyal-duygusal ve dil gelişim alanlarını desteklemeleri, çocuklarıyla etkili iletişim kurmaları ve ebeveynlik becerilerini güçlendirmeleri hedefleniyor. Programda aynı zamanda çocukla birlikte vakit geçirmenin ve oyun oynamanın gelişim üzerindeki olumlu etkisine dikkat çekilirken; olumlu davranış kazandırma ve zorlayıcı davranışları önleme yöntemleri de ele alınacak. Program, annelerin kendi iyilik hallerini gözetmelerine yönelik farkındalık kazanmalarını da amaçlıyor.

Eğitimler, Üsküdar Kadın ve Aile Dayanışma Merkezi (ÜKAD) eğitim salonunda gerçekleştirilecek.

Program, haftada bir gün 2,5 saatlik oturumlar şeklinde toplam 15 hafta sürecek. Eğitimin organizasyon, duyuru ve katılımcı süreçleri ÜKAD tarafından yürütülürken; eğitimci desteği ve kalite kontrolü AÇEV tarafından sağlanacak.